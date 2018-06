2017-2018 une année sous le signe de la croissance pour la CCINB

La Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce a tenu le 28 juin à La Broche à foin de Scott son Assemblée Générale Annuelle pour l’année administrative 2017-2018. Une autre belle année sous le signe de la croissance et du développement.

Les résultats financiers de la dernière année nous ont permis d’agrandir l’équipe avec l’embauche d’une 3e personne ressource, Katherine Jacques s’est jointe à l’équipe de la CCINB le 31 octobre dernier à titre d’adjointe à la direction et au développement des affaires. Ainsi, la tenue de la dixième édition des Perséides le 21 avril dernier fut un beau succès et est directement lié aux résultats financiers positifs de la dernière année.

« Avec maintenant plus de 450 membres à son actif, notre objectif n’est pas nécessairement de viser plus haut, mais de faire en sorte que nos membres actuels demeurent, renouvellent et qu’ils participent activement à nos activités » , de mentionner Nancy Labbé, directrice générale de la CCINB. Les prochains mois et la prochaine année seront tout aussi dynamiques et surtout bien remplis avec l’organisation d’un Rallye RH en septembre, le retour de notre grand réseautage en novembre et notre grande et belle Mission commerciale en Allemagne prévue en avril 2019.