300 000 $ pour rénover le restaurant A&W de Saint-Georges

Le restaurant A&W de Saint-Georges apportera des changements à son apparence extérieure. En effet, le style sera plus moderne avec des lignes épurées dans les teintes de bruns et de gris. Il y aura aussi des changements par rapport à l’enseigne extérieure et quelques modifications intérieures. L’investissement sera d’environ 300 000 $.

Selon le franchisé Luc Poulin, il est nécessaire de renouveler son image constamment pour répondre aux besoins de sa clientèle. Il faut toujours être à l'affût des nouvelles tendances. D'ailleurs, la chaîne A&W a été une des premières chaînes à prendre le virage sain avec des ingrédients de qualité. « Sans hormone ni antibiotique » : les restaurants de A&W ont été les premiers à instaurer cette norme concernant l'alimentation.

« Chez A&W, on se donne comme mission de faire vivre une expérience sans pareille sur le goût, d'où provient le slogan un "Vrai bon burger" », selon Luc Poulin, le franchisé.

M. Poulin est fier de faire partie de la chaîne de burger qui a la plus forte croissance au Canada. La chaîne A&W est en constante évolution et est très agressive. Elle ouvre actuellement une dizaine de restaurants au Québec et a dépassé le seuil des 900 restaurants au Canada. De son côté, M. Poulin a la même vision et veut prendre de l’expansion en ouvrant d'autres restaurants éventuellement.

Depuis qu'il est propriétaire du restaurant, M. Poulin a augmenté l’achalandage de façon vertigineuse, et ce, en deux ans seulement. Selon lui, avec tout ce qui s’en vient, c’est loin d’être fini. Précisons que le restaurant demeurera ouvert lors des rénovations.