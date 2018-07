Une année réussie et des nouveaux projets pour TPH

Technique de Patinage pour le Hockey, aussi connue sous le nom de TPH, offre des cliniques de perfectionnement en hockey et supporte plusieurs projets sportifs à saveur sociale avec ses partenaires de la région. À la suite d’un bilan positif pour l’année 2017, c’est avec dynamisme et espoir que les deux partenaires de TPH, Christopher Rodrigue et Philippe Garnier, entreprennent l’année à venir. TPH est spécialisée dans l’amélioration des techniques de patinage, mais s’implique aussi dans des projets sportifs en soutien à la communauté.

Christopher Rodrigue et Philippe Garnier ont acquis l’entreprise TPH en septembre dernier et depuis ce temps, des changements majeurs ont été apportés à celle-ci. Lorsqu’elle a été rachetée, l’entreprise TPH comptait déjà une dizaine d’années de services à son actif, toutefois elle n’était présente que dans les régions de Beauceville en été et de Saint-Côme en hiver. Le plan d’action étant d’élargir le nombre de municipalités intéressées par le projet, six autres municipalités ont été ajoutées sur la liste des bénéficiaires, soit les municipalités de Saint-Georges ; Notre-Dame-des-Pins ; Saint-Gédéon ; Saint-Philibert ; Sainte-Justine et Saint Victor.

Survol d’une première année réussie

La volonté pour cette première année sous la nouvelle administration était d’élargir le champ d’action de TPH, d’augmenter le nombre de municipalités desservies ainsi que le nombre de partenaires d’affaires. S’associer à des causes sociales fait aussi partie des valeurs que possèdent Christopher Rodrigue et Philippe Garnier.

En ce qui concerne l’implication communautaire, TPH s’est associée avec l’AIS Beauce-Sartigan en janvier dernier. L’AIS, qui a pour mission de promouvoir et défendre les droits des personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme, offre également des services et du soutien aux familles et sensibilise la population en général. Pour l’occasion, TPH a mis à la disposition des membres une surface de Dek hockey pendant une heure.

Un autre partenariat intéressant pour la région est celui que TPH a créé avec SciencePerfo, un regroupement de scientifiques québécois qui met la science au centre du perfectionnement des joueurs de hockey en développement. Dans le cadre de cette initiative, quatre étudiants à la maîtrise ont créé un logiciel qui analyse les mouvements du coup de patin des joueurs et permet de minimiser le temps de repos entre les coups. Pour ce faire, SciencePerfo collecte des données avec des appareils de haute précision.

Les Dragons de la polyvalente Saint-Georges ont aussi fait appel aux services de TPH afin d’avoir un regard externe pour analyser les qualités et les capacités de ses joueurs.

Encore une fois, dans l’optique de rechercher un regard externe et objectif, les Patriotes 3A se sont tournés vers TPH pour les services d’un coach externe, afin de les appuyer au niveau des sélections.

Une autre fierté de TPH est d’avoir une de leurs enseignes sur le terrain des Jarrets Noirs de Saint-Georges, ce qui démontre leur intégration grandissante dans les différents événements sportifs de la région.

Plusieurs activités sportives à venir pour TPH

Le monde du Dek Hockey est en pleine effervescence, et TPH est particulièrement active dans ce domaine. La compagnie a notamment acheté une surface de Dek Hockey qui a été intégrée dans un bâtiment récent de Saint-Zacharie, ce qui permettra aux amateurs de ce sport de s’entraîner de la fin août jusqu’à la mi-octobre de cette année.

À Saint-Zacharie, TPH organisera un tournoi de hockey qui sera ouvert à tous, dans le but de célébrer l’ouverture de l’infrastructure. Les inscriptions se feront à la mi-juillet, afin que le tournoi se déroule à la fin du mois d’août. En fonction du nombre d’inscriptions reçues par les organisateurs, la Classique de Dek Hockey TPH de Saint-Zacharie, s’étirera sur une période de un à deux jours.

Une autre nouveauté pour TPH se déroulera le 28 juillet prochain, sur le terrain de Golf de Saint-Georges. En effet, la Classique de Golf, de type « Mulligan », permettra de ramasser des fonds pour financer les activités sportives de l’organisme AIS Beauce-Sartigan. Lors de l’encan, il y aura plusieurs prix intéressants, dont un ballon de football américain, autographié par Anthony Auclair, le seul joueur de la Beauce a avoir joué dans la NFL.

À la recherche de partenariats

TPH est toujours en recherche active de nouveaux partenaires, ce qui permettrait de faire rayonner davantage leurs actions et de s’assurer une place solide et stable dans la communauté. Que ce soit pour recevoir leurs services en perfectionnement et amélioration de techniques de patinage chez les plus avancés, ou pour des activités d’animation, courses et challenges pour les plus jeunes, vous pouvez contacter TPH sur leur page Facebook.

Vous pouvez aussi les contacter pour vous inscrire à la Classique de Dek Hockey TPH de Saint-Zacharie.

Finalement, si vous êtes une municipalité ou une institution intéressée à vous investir avec TPH dans le sport régional, ils seront heureux de vous rencontrer pour discuter des différentes options.

Vous pouvez contacter Christopher Rodrique, propriétaire de TPH, au 418-225-4000.