La surprenante boutique d'antiquités Au Vieux Hang'Art

Les antiquités Au Vieux Hang'Art de Berthe Bisson, à Notre-Dame-des-Pins, opèrent depuis neuf ans. On y trouve des antiquités de styles différents, passant de la campagne à la ville d'hier. Une chose est certaine : visiter le Vieux Hang'Art et en ressortir les mains vides est aussi probable qu'une semaine comportant quatre jeudis.

Un concept unique

La boutique de Berthe Bisson loge dans une grange centenaire demeurée authentique. Les poutres et le plancher de bois dégagent une chaleur inégalable. Il est très aisé d'y circuler et de plonger dans une époque antérieure. Entrer dans cet antre spacieux, c'est aller à la rencontre d'un passé vivant. L'accueil passionné et les conseils de Mme Bisson en satisfont plus d'un.

Bien que la bâtisse soit située sur le site enchanteur des Créativités Beauceronnes, il faut savoir qu'il s'agit de commerces distincts. Les gens viennent de partout pour y dénicher de petits trésors. L'emplacement idéal de la boutique attire des curieux, de passage dans la région, et des connaisseurs, qui planifient leur déplacement. « La petite bâtisse attire par elle-même », selon Mme Bisson.

Des items variés et d'une grande qualité

Au Vieux Hang'Art, on retrouve des antiquités exclusivement. Que l'on recherche des luminaires en cristal, des lampes, des chaises et des tables en bois, des bahuts, des vaisseliers, des commodes, de la coutellerie, des bancs, des chapeaux, on tombera sur des choses de qualité. Aussi, on y trouve beaucoup d'objets pour la décoration, de la vaisselle dépression rose, du carnaval, de vaisselle flow blue et du cranberry glass.

Mme Bisson est contactée par d'innombrables gens qui se départent de meubles, mais elle est très sélective dans ses choix. « Je n'accepte pas tout, parce que je veux m'en tenir à de belles choses et de qualité », nous confie-t-elle. Elle aime la vie que propagent les antiquités.

« Je trouve que les meubles donnent une chaleur unique dans des pièces. Aujourd'hui, les maisons ont une atmosphère plus froide, mais si vous ajoutez un meuble antique dans une maison moderne, ça fait tout le wow, ça donne un caractère particulier. » - Berthe Bisson

Rendre les gens heureux

Berthe Bisson veut instiller du bonheur à ses clients. « Le défi, c'est de rendre les gens heureux quand ils s'emballent, voient des choses, puis sont contents de repartir pour pouvoir mettre ça dans leur maison ; c'est être capable de combler leurs attentes », affirme-t-elle. Les prix affichés sont très raisonnables, c'est l'une des raisons pour lesquelles le roulement est bon, outre la qualité de l'accueil et des objets.

Au fil du temps, Mme Bisson a appris à se détacher des objets qu'elle acquière, ce qui n'allait pas de soi au début. « Je veux que les gens soient comblés quand ils achètent. » Avant d'acquérir un item, elle se renseigne toujours sur sa vie.

Une visite Au Vieux Hang'Art, c'est un coup de coeur assuré.

Pour joindre la boutique Au Vieux Hang'Art ou pour s'y rendre