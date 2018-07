264 golfeurs participent à la 37e édition de l'Annuel en affaires

C’est le vendredi 6 juillet dernier au Club de Golf Saint-Georges, que se déroulait la 37e édition de l’Annuel en affaires du Conseil économique de Beauce (CEB), qui a rassemblé 264 golfeurs et plus de 314 convives pour les repas.

Messieurs Nicholas et Jean-François Drouin, présidents d’honneur de cette édition et dirigeants de l’entreprise Matra, ont souligné le travail du comité organisateur, présidé par M. Luc Paquet, CPA, CA et associé chez Paquet Daigle inc.

« Le comité a fait des ajouts gagnants pour améliorer le déroulement du tournoi et l’ensemble de la journée. Le beau temps était avec nous heureusement ! »

Pour cette édition, le comité organisateur a conservé la formule « Shotgun Mulligan », qui avait déjà eu un succès lors d'éditions précédentes. Un départ le matin et un second l’après-midi, ont permis aux participants de partager ensemble le dîner ou le souper. Sur place, 18 kiosques des plus gourmands et amusants, tenus par de généreux commanditaires, étaient positionnés à chacun des trous du parcours, en plus d’une terrasse animée pendant les heures de repas, qui a permis aux gens d’affaires de réseauter. De nombreux cadeaux ont également été offerts aux golfeurs à la suite d’un tirage. L’événement a permis au CEB de récolter environ 30 000 $ qui serviront aux opérations annuelles de l’organisme. Il faut souligner que tous les fonds générés par cette activité sont indispensables à la mission de développement économique de l’organisme, qui œuvre depuis plus de 40 ans auprès des entrepreneurs de la région.

Et les gagnants sont…

Pour le tournoi du matin, le quatuor remportant les honneurs avec un score de -15, était composé de Stéphane Lessard et Alexandre Mottard de la Financière Banque Nationale, de Pascal Veilleux d’Action Progex et de Carl Fortin de Golf Inn.

Pour le tournoi de l’après-midi, l’équipe gagnante, qui a terminé avec un score de –10, était composée de Paul Thabet de l’entreprise Bois Paul, Louis Larochelle de Boston Pizza et Shaker cuisine et mixologie, Vincent Rodrigue du Club de Golf de Beauceville et Stéphane Roy de Multi Contours.

Au total, 66 équipes ont participé à ce tournoi annuel.