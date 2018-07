Encore plus à vivre au Village Aventuria de St-Jules

Voir la galerie de photos

Le Village Aventuria est ouvert au public à temps plein pour la saison estivale. Plusieurs nouveautés sont au programme cette année dont la zone de jeux intérieure Aventuria Light, de nouvelles activités de team building pour les entreprises et plusieurs offres pour les camps de jour et les entreprises.

C’est avec grande fierté que l’équipe du Village Aventuria a de nouveau ouvert les portes de son site à la fin juin puisque celui-ci a remporté le prix « Attractions touristiques » de la Chaudière-Appalaches pour une deuxième année consécutive.

Rappelons que le parc thématique animé Village Aventuria est ouvert depuis juin 2016. Depuis, le site croit « à la vitesse grand V » grâce à l’ajout d’une multitude de nouveautés des plus attrayantes. En 2017, se sont ajoutés à l’offre un circuit de 16 tyroliennes, un café lounge et une Rocambolesque Quête. De plus, grâce à l’appui de partenaires financiers, la terrasse Desjardins et la passerelle Canam ont été érigées.

Cette année, l’équipe du Village Aventuria attend les visiteurs avec une offre d’activités bonifiée, pour les plus petits et pour les plus grands. D’ailleurs, Aventuria Light plongera les enfants dans un monde de « black light » où ils auront la chance vivre un jeu de société grandeur nature. Les enfants seront assurément émerveillés dans cet espace aux couleurs fluorescentes entièrement décoré pour vivre pleinement l’activité. L’aventure sera offerte aux enfants de 6 à 15 ans, mais aussi sous forme de chasse au trésor pour les 0 à 5 ans.

En nouveauté aussi, les familles peuvent visiter la maison de Kado, la mascotte de Village Aventuria. Isha l’Amérindien invite les visiteurs à retrouver leur chemin dans un tout nouveau trajet de son labyrinthe. Enfin, un nouveau jeu de planche à neige attend les plus intrépides dans les sentiers aériens.

Pour les entreprises, des forfaits de Team building sur mesure leur sont offerts dans l’objectif de resserrer les liens des équipes de travail. Parcours d’étapes à la recherche d’indices, découverte du potentiel humain, création d’œuvres personnelles, techniques d’orientation et olympiades sont des éléments faisant partie des aventures offertes en renforcement d’équipe.

Pour plus d’informations, le public est invité à suivre la page Facebook du Village Aventuria ou à communiquer avec l’équipe au 418 397-4046.