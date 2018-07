Une nouvelle phase d’expansion pour la Microbrasserie de Bellechasse

La Microbrasserie de Bellechasse située à Buckland termine sa 5e phase d’expansion. Cette phase consiste à acquérir des équipements de brassage de plus grande capacité tels que des cuves de garde de 1 000 litres et de nouveaux fermenteurs.

Les nouveaux équipements, entièrement fabriqués au Québec, permettront de tripler la capacité de production actuelle. Cette expansion permettra de satisfaire la demande constamment en augmentation depuis l’ouverture de la microbrasserie, autant pour la vente de bière en fût que pour la vente de bière embouteillée.

La Brasserie de la Contrée de Bellechasse, coopérative de solidarité, qui administre la microbrasserie, la brûlerie et le pub, a été fondée le 3 mars 2013 et a développé, au cours des années, une trentaine de bières en fût et embouteillées ainsi que 4 variétés de café. Le Pub de la Contrée offre à ses visiteurs un milieu chaleureux ou déguster un menu de qualité incluant plusieurs produits locaux. Ce menu est le fruit d’une belle collaboration avec la chef Vickie Langlois et son entreprise J’aime Bellechasse. Actuellement, la coopérative emploie 18 employés, dont 9 membres travailleurs.

La SADC Bellechasse-Etchemins est fière d’appuyer la Microbrasserie de Bellechasse dans son projet d’expansion grâce à une aide financière sous forme d’un prêt du volet régulier de 20 000 $. M. Gabriel Paquet, président, tient à souligner que « l’aide financière est essentielle, mais que tout le soutien reçu de la SADC est encore plus crucial dans le succès de nos opérations ». Mme Anabelle Goupil, directrice générale et brasseuse, observe aussi que la SADC et la Microbrasserie de Bellechasse ont une mission similaire, celle de favoriser le développement économique durable de la communauté.

La mission de la SADC est de contribuer au développement régional et du monde des affaires de Bellechasse-Etchemins en initiant ou en soutenant des projets avec ses services de financement et d’accompagnement pour les entreprises et les collectivités.