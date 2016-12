petites bouchées façon tartare aux pommes et basilic

Les bouchées sont probablement l’entrée préférée de toutes les maisons à Noël. C’est pourquoi je me suis dit que je devais en concocter. Un vin en apéro, de petites bouchées, la famille, bref il s’agit du mix parfait pour le temps des fêtes. Je vous ai donc concocté de petites entrées de saumon, pommes et basilic sur de petits craquelins. C’est simple et rapide à faire et si vous aimez le tartare, vous allez être charmé.

Temps de préparation : 15 minutes

Donne : Environ 14 petites bouchées

Ingrédients :

200g de saumon à tartare sans la peau

1 cuillère à soupe de jus de citron

2 cuillères à soupe de jus de canneberge

1 cuillère à soupe de graines de pavot

1/2 pomme

2 feuilles de basilic frais

De petits craquelins Salmas de la marque Sanissimo

Étape 1.

Coupez le saumon frais en petits cube puis lui ajouter le jus de citron et le jus de canneberge. Réserver au frigo.



Étape 2. Coupez les pommes en petits cubes, vous pouvez garder la pelure ou l'enlever tout simplement. Puis, coupez finement le basilic.

Étape 3.

Ajoutez les pommes, le basilic, les graines de pavot, puis déposer le mélange sur les petits craquelins.





http://santeetsimplicite.site123.me/ https://www.facebook.com/santeetsimplicite/?fref=ts