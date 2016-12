Bâtonnets de tofu

Souvent le temps des fêtes est caractérisé par une grosse période pour notre pauvre corps : Alcool, gras, cholestérol, etc. Pourtant, nous pourrions faire plaisir à notre corps dans cette belle période de l’année en lui offrant un cadeau. Ce que je vous propose c’est de contrer des bâtonnets de fromage pour des bâtonnets de tofu. Étrange, non? Mais pourtant, c’est délicieux et je ne vous mens pas. C’est bon, c’est satisfaisant, c’est simple et prêt en quelques minutes. Oserez-vous l’essayer?

Je vous souhaite un joyeux temps des fêtes à tous!

Temps de préparation: 20 minutes

Portions: Donne 20 bâtonnets

Ingrédients

1 bloc de tofu ferme biologique

1 tasse de chapelure assaisonnée à l'italienne

1 tasse de chapelure sans gluten de la marque glutino

2 blancs d'oeufs

1/2 tasse de farine blé entier

2 cuillères à soupe de miel

1 cuillère à thé de poivre de Cayenne

Étape 1.

Coupez votre bloc de tofu en bâtonnets. Mélangez le tout avec le poivre de Cayenne et le miel.

Étape 2.

Dans une assiette, mettre la chapelure assaisonnée à l'italienne, puis dans une autre celle sans gluten.

Étape 3.

Dans un bol, mettre les oeufs (légèrement fouettés).

Étape 4.

Prendre vos bâtonnets et les enrober un a un de farine. Ensuite, les tremper dans le mélange d'oeufs. Enrobez-les tous de chapelure assaisonnée à l'italienne, puis de chapelure sans gluten.

Étape 5.

Dans une poêle, mettre 2 cuillères à soupe d'huile d'olives, puis faire revenir les bâtonnets dans l'huile jusqu'à une couleur dorée.

Étape 6.

Servir avec une sauce de type thaï ou celle de votre choix.

Dégustez!





http://santeetsimplicite.site123.me/ https://www.facebook.com/santeetsimplicite/?fref=ts