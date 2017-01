Bilan 2016 L’être humain désir ce qu’il n’a pas. Nous sommes tous, à un degré différent, envieux des

voisins, des collègues, de ceux qui ont réussi, de ceux qui sont en couple ou de ceux qui

sont célibataires. Au cours de l’année 2016, qu’avez-vous désiré ou envié aux autres?

Quand le parterre semble plus vert chez les voisins, il est grand temps de s’arrêter et de

faire un bilan personnel. Pour diminuer l’intensité émotionnelle liée à la comparaison aux autres, s’exiger un bilan

par année est fortement suggéré. Se positionner par rapport à son vécu personnel,

amoureux, sexuel, professionnel, familial et amical est essentiel pour mettre à jour le

« Qui suis-je, où vais-je et qu’est-ce qui me fait du bien? ». Faire un bilan annuel, c’est

bien. Un par saison, c’est encore mieux. Faire cet exercice consiste à porter sont attention

sur sa satisfaction personnelle. Cela demande plus d’effort et d’énergie pour compléter ce

travail comparativement à imaginer et idéaliser la verdure des parterres voisins. Ce temps

de réflexion permet d’être plus conscient de ce que nous vivons, de ses besoins et de ses

valeurs. Le bilan permet d’être à jour dans sa vie, d’être pro actif pour trouver des

solutions et de prendre des décisions en fonction de sa réalité quotidienne. Le prochain bilan permettra de voir si les nouvelles actions ont produit les résultats

attendus. Se responsabiliser de son vécu, c’est être en action pour améliorer son mieux-

être et sa satisfaction par rapports aux relations dans lesquelles nous sommes impliqués.

Rien à voir avec les lamentations de ce qui se passe supposément de mieux chez les

voisins. La meilleure référence pour se comparer est celle de son passé proche et lointain. Quelques pistes de réflexion pour une rétrospective personnelle de l’année 2016 par

rapport à son vécu personnel : Qu’est-ce que j’ai aimé? Qu’est-ce que j’ai moins aimé? Qu’est-ce que j’ai envié des autres? Quelles sont les actions qui m’ont rendu fier? Qu’est-ce que je souhaite améliorer? Que vais-je faire pour l’améliorer? Quels ont été les plaisirs que je me suis accordé(e)? Quels sont les moments que je me suis accordé? Quelles sont mes conclusions? Qu’est-ce que je referai en 2017? Qu’est-ce que je vais modifier en 2017? Les résolutions 2017 sont presque choisies pour la dimension personnelle. Maintenant,

reprenez les mêmes questions pour les chacune des dimensions suivantes : amoureux,

sexuel, professionnel, familial et amical.



Invitation toute spéciale à prendre le temps de faire ce bilan pour comprendre ce qui fait

que les parterres des voisins peuvent ou pourraient être plus intéressants.

Remarquez que votre parterre fait partie des parterres plus verts pour d’autres.

Alors, quels sont les engrais pour que votre parterre soit vert?