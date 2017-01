Vous vous mariez? Quelle est votre destination en matière de finance?

Vous allez vous marier! Votre conjoint et vous entreprenez un long voyage ensemble : c’est formidable. Mais d’abord, il y a la noce.

Vous voulez que votre mariage soit exceptionnel et qu’il vous laisse des souvenirs de bonheur pour la vie. Mais le prix d’un mariage exceptionnel peut aussi être exceptionnel. Selon un sondage mené par le magazine canadien weddingbells, les couples canadiens dépensent en moyenne 30 717 $ pour leur mariage, y compris pour la lune de miel*. Une autre donnée préoccupante : selon SmartBride Boutique, 76 % des femmes canadiennes estiment que de nos jours, les mariées subissent des pressions les incitant à organiser un mariage extravagant qui dépasse leurs moyens financiers**.

Vous n’avez pas besoin de subir ce stress financier et émotionnel. Voici donc quelques conseils et idées pour un mariage qui respecte votre compte bancaire.

Fixez-vous un budget Les spécialistes en mariage disent qu’il s’agit d’une forme d’aveuglement : une folie qui vous pousse à dépenser pour votre mariage sans tenir compte du prix. Les spécialistes affirment aussi qu’il faut environ 13 mois pour planifier un mariage. Donc, la première chose à faire, c’est de déterminer exactement ce que vous avez les moyens de payer. Ensuite, respectez votre budget!

L’emplacement Il s’agit habituellement du plus gros élément du budget. Recherchez les aubaines ou optez pour un cadre moins traditionnel, comme un jardin, un parc ou une plage.

La liste d’invités Le coût indiqué plus haut s’applique à un mariage moyen au Canada comptant environ 120 invités. Ce peut être difficile, mais établir une liste d’environ 50 invités peut considérablement réduire les coûts.

Le jour du mariage Célébrez votre mariage une journée inhabituelle – comme un vendredi ou un dimanche, lorsque les prix sont plus bas – ou pendant une période de l’année non conventionnelle. La « basse saison » va habituellement de novembre à avril, période au cours de laquelle les salles coûtent souvent moins cher.

Faites-le vous-même Fabriquez vos propres invitations, vos bouquets et vos décorations. Décorez la salle vous-même.

Éliminez des options ou demandez à vos amis Avez-vous réellement besoin d’une limousine ou d’un DJ? Pensez à ce dont vous avez réellement besoin ou, mieux encore, à ce que vos amis peuvent vous procurer avec plaisir. En ayant recours à leurs talents – comme chauffeur, cuisinier, pâtissier, photographe/vidéaste ou maître de cérémonie –, vous économiserez et vos amis pourront contribuer davantage au succès du mariage.

Embauchez un étudiant Pensez à recourir aux services d’un étudiant en art culinaire ou en photographie.

Allez à l’étranger 15 % des mariages canadiens ont lieu à l’étranger et 25 % des mariages à l’étranger se déroulent de novembre à avril*. Limitez votre liste d’invités et réservez tôt pour obtenir le meilleur prix sur les chambres.

Votre mariage devrait être merveilleux – et rester abordable. Il s’agit d’être prévoyant. Obtenez l’aide et les conseils dont vous avez besoin pour que le grand jour respecte votre budget et que vous soyez à l’aise financièrement pour le reste de votre vie à deux en consultant votre conseiller professionnel dès que possible.

