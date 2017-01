Lasagne végétalienne au kale, aux légumes et au fromage végétalien

Ce mois-ci est un mois spécial, car j'ai décidé d'entreprendre le défi des 21 jours de végétalisme. J'adore manger des sources végétales plutôt qu'animales. Pour ceux qui se le demandent, le végétalisme est uniquement de source végétale. Je ne dois donc pas manger d'oeuf, de produits laitiers et autres dérivés animal.

Alors, je voulais vous partager ma joie de faire ce défi en vous concoctant une lasagne végétalienne au kale, aux légumes et au fromage végétalien. Ce qui est intéressant est que le fromage végé ne contient aucun cholestérol, ni aucun gras trans et saturés, alors pourquoi pas? Elle est vraiment délicieuse et laissez-moi vous dire que je préfère même ce type de lasagne. Elle est bonne pour la santé, c'est tout ce que je demande

Portions: 5 parts de lasagne

Temps de préparation: 25 minutes

Temps de cuisson: 40 minutes

Ingrédients:

1 tasse de kale

1 piment

1 oignon

1 tasse de brocoli

1 brique de Veggie cheeze

(habituellement disponible dans la section biologique d'une épicerie)

Des lasagnes

1 canne de sauce tomates herbes et épices de la marque Compliment 680 ml

Poivre au goût

Poivre de Cayenne au goût

Étape 1.

Préchauffez le four à 425F, puis faire bouillir de l'eau pour les lasagnes.

Étape 2.

Cuire les lasagnes. Pendant ce temps, coupez les légumes finement et râper le fromage.

Étape 3.

Égouttez les lasagnes, puis les passer sous l'eau froide.

Étape 4.

Faire des étages pour la lasagne: Sauce / lasagnes / kale / brocoli / oignon / fromage / lasagne / sauce / brocoli / kale / oignon / fromage et ainsi de suite.

Étape 5.

Dans une poêle, mettre 2 cuillères à soupe d'huile d'olives, puis faire revenir les bâtonnets dans l'huile jusqu'à une couleur dorée.

Étape 6.

Mettre au four pour 40 minutes, puis terminer la cuisson à broil si le fromage n'est pas assez gratiné.

Dégustez!





