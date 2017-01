Parents : enseignez l'épargne à vos enfants, bien sûr - mais montrez-leur aussi à profiter de la vie

Comme parents, nous souhaitons que nos enfants grandissent dans le meilleur contexte possible. Nous leur transmettons notre expérience et nos connaissances; nous les aidons à acquérir des compétences qui, nous l’espérons, leur permettront d’atteindre les buts qu’ils se sont fixés et de tirer le plus possible de joie et de satisfaction de leur vie.

Notre monde est complexe. Nous voulons que nos enfants aient ce qu’il faut pour surmonter toutes les difficultés de la vie, notamment en développant de solides compétences financières.

Nous voulons que nos enfants soient heureux, alors nous les aimons, nous les chérissons et nous leur offrons... des biens matériels : les jouets les plus incroyables, des vêtements à la toute dernière mode, le nouveau cellulaire sur le marché... et quoi d’autre encore.

Il est important d’apprendre à nos enfants l’importance des bonnes habitudes financières, de l’épargne et de la planification en vue de leur avenir. Il y a bien entendu une valeur émotionnelle dans le fait d’offrir à nos enfants des cadeaux qui les rendent heureux. Mais il y a aussi une énorme valeur dans les expériences qui créent des souvenirs pour la vie.

Voici le témoignage d’un père : « Pour les Fêtes, j’avais offert à mes enfants des billets à 100 $ pour leur premier concert. Ils étaient ravis. Mais le matin du concert, l’un de mes enfants a eu des doutes. Il m’a dit : “Si je ne vais pas au concert, est-ce que je peux avoir un autre cadeau?” Je lui ai gentiment conseillé de ne pas échanger son billet contre un jouet. Et je lui ai dit qu’il aurait oublié ce jouet dans quelques années, alors qu’il se souviendra toujours de son premier concert. »

En tant que parents, nous devons transmettre à nos enfants nos connaissances et leur donner des biens matériels, mais nous devons aussi leur faire don de souvenirs et les inciter à apprécier le fait que la vie doit être vécue!

Comme Bob Dylan, lauréat cette année du prix Nobel de littérature et icône populaire depuis longtemps, l’a écrit : Chérissez vos souvenirs. Parce que vous ne pourrez pas les vivre à nouveau. Il est fort possible que nos enfants ne sauront pas qui est Bob Dylan, malgré tout, ses paroles resteront vraies pour toutes les générations.

Enseignez ce que vous savez à vos enfants, soutenez-les et chérissez-les, donnez-leur des cadeaux qui leur font plaisir, et à vous aussi, mais n’oubliez pas de leur apprendre à vivre aussi. Les souvenirs peuvent être plus importants que l’argent, mais il est utile de disposer de ressources financières permettant à vos enfants de profiter de ces souvenirs sans subir de stress financier.

Vous pouvez les aider à avoir des souvenirs; votre conseiller peut vous aider à assurer votre avenir financier et à protéger les souvenirs de vos enfants.

