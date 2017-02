De la vraie magie…

OK WOW! Je viens de terminer Enchantement : La pierre de Lune

et je RÉCLAME le tome 2!!!

Tout ce qu’elle pensait être la vérité, n’était qu’une couverture…

Elle pensait être humaine, elle était une magique.

Lou est une magique. Une enfant de la lune. Pour vivre sa destinée, et pour donner un sens à la mort de sa mère biologique, elle renonce à sa vie d’humaine et va rejoindre le monde auquel elle appartient vraiment. Elle sera formée à l’Académie, où d’autres magiques auront la chance de peaufiner leurs pouvoirs. Là-bas, elle y rencontre Zach, un humain, pour lequel il est strictement interdit pour tout magique de tomber sous le charme, sous peine d’expulsion. Heureusement, rien ne les empêche d’être amis, alors Zach prendra Lou sous son aile pour l’entrainer au combat. Cependant, Zach n’est pas le seul homme qui s’intéresse à Lou, il y a aussi le mystérieux et insensible Lord Black, qui tente par tous les moyens possibles d’effrayer la jeune fille. Bien qu’elle soit elle aussi intriguée par cet homme froid et distant, Lou ne perd pas sa mission de vue et compte bien retrouver la table d’émeraude avec l’aide de ses amis. Au courant de son apprentissage, Lou sera soumise à toutes sortes de tentations et d’aventures, qui pourraient bien lui coûter la vie…

D’accord alors premièrement, laissez-moi vous dire que simplement pour le rebondissement de la fin, ce livre vaut la peine d’être lu! Au début, Evelyne Contant m’a prise peu à peu par les sentiments avec des sucreries et en incorporant la mythologie grecque à son récit. Mais ce qu’elle a fait ensuite… ELLE A AJOUTÉ UN TRIANGLE AMOUREUX, DE LA TENSION, DE LA TRAGÉDIE !!! En fait, je dirais qu’elle m’a possédé à la page 234 plus exactement, et si vous êtes comme moi, vous comprendrez pourquoi… Hehehe.

J’avais peur un peu au début, étant donné que ce roman est québécois, d’y retrouver quelque chose que je ne suis pas habituée de voir dans mes lectures habituelles. Heureusement, l’auteure m’a simplement emmené là où je le voulais, avec un style d’écriture fluide et intéressant à lire et en plus de tout ça, l’histoire est palpitante ! À part de ça, regardez-moi cette couverture ! Vous ne vous doutez pas de toute la magie qu’elle garde…

Merci beaucoup à l’auteure Evelyne Contant pour l’envoi de son magnifique livre! Si vous tenez à vous procurer Enchantement, il est disponible sur Amazon!





