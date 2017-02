Il était une fois…

Wow! Le pays des contes m’a fait rêver! J’y pensais avant de m’endormir et j’avais hâte au lendemain pour continuer sa lecture! C’était tellement intéressant de revivre les contes que j’ai aimé durant ma jeunesse sous un nouvel angle.🙂

Alex et Conner sont deux jumeaux menant une vie assez ordinaire. À 12 ans, ils habitent avec leur mère et fréquentent l’école du quartier jusqu’au jour où leur bienveillante grand-mère leur offre un livre précieux, Le pays des contes… Ce livre à l’apparence plus que normale se révélera être un passage vers ce fameux pays des contes! Captifs de cet univers enchanté, le frère et la soeur devront mener une quête incroyable et audacieuse dans le but de retourner chez eux.

Le sens de l’humour douteux de Conner, ainsi que le brillant cerveau d’Alex font de cette aventure une quête pleine de sourires et de compassion pour ces deux jeunes pris au piège dans un univers parallèle. On découvre de charmants lieux, des personnages hauts en couleur et j’ai redécouvert ces héros que j’ai chéri quand j’étais toute petite. Ceux qui me connaissent savent que je suis une enfant dans l’âme. Je me suis laissée extasier devant les descriptions sincères mais pas superflues des endroits et des personnages. Les royaumes et leurs différents protagonnistes sont tous originaux. J’ai beaucoup aimé la façon dont Chris Colfer a dépeint exagérément et originalement le petit chaperon rouge ou bien encore, la dangereuse Boucle d’Or!

Un petit coup de coeur que j’ai eu en lisant, c’est qu’au début et à la fin, les pages couvertures montrent les cartes des royaumes! Les images incorporées dans ce roman sont tellement belles! Sans parler de la couverture qui est pleine de couleurs vives et je trouve que le dessin est trop cute!

Merci mille fois aux Éditions Michel Lafon Canada pour l’envoi de ce si joli livre!🙂





