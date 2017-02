Elle le désire… Mais il ne faut pas

Quoooiiiiiiiiii???? Wow!!!! Je suis encore estomaquée, sous le choc, de ma lecture de Did I mention I love You d’Estelle Mankame. C’est un ONE SHOT DEAL! En effet, je l’ai lu en moins d’une journée et j’attends impatiemment la sortie du tome 2! Je l’ai complètement englouti!

À des kilomètres de sa ville natale, Portland, Eden se retrouve sous le soleil chaud de la Californie. Elle doit se rendre chez son idiot de père, qu’elle n’a pas vu depuis 3 ans, pour y passer l’été et y rencontrer sa belle-famille. Là-bas, elle fait la rencontre de sa belle-mère, Ella, de ses trois garçons, Chase et Jamie, ainsi que du plus vieux, complètement insupportable, Tyler. Ce dernier, qui est irresponsable, contrarié et délinquant, intrigue beaucoup Eden. La jeune fille, habituellement assez réservée, se lie d’amitié avec les copains de son demi-frère. Tout l’été ce sera soirée après soirée, boisson, fun, folies interdites… Eden ne s’attendait sûrement pas à un été du genre! Également, au bout de quelques semaines, elle ne se doutait probablement pas non plus être attirée par… TYLER! Tyler qui a une petite amie débile, Tyler qui est un idiot, Tyler qui est tellement sexy… Tyler qui est son demi-frère! Malgré que les deux adolescents n’aient pas de lien de sang, Eden ne peut pas se permettre de succomber à son irrésistible charme… Si? Et aussi, pourquoi est-il aussi furieux? Qu’y a-t-il sous sa carapace… Cache-t-il un douloureux secret? Eden est complètement perdue, mais pas autant que Tyler, qui l’entrainera avec lui, et lui fera encore plus perdre le nord…

Passion, rage, amour, premières fois, ce livre contient tout ce que je cherchais pour un vent de fraîcheur. En faisant ma lecture, j’ai plongé à pieds joints, vivant au travers d’Eden. J’ai vécu ses soirées, j’ai bu son alcool, j’ai embrassé des garçons… J’ai revécu mon adolescence avec elle. Quoi de plus excitant que d’enfreindre les règles? Premières sorties, premier été en Californie, premières rencontres… Youhouuu plein de premières fois!!! J’étais suspendue aux pages, angoissée, amusée, peinée, amoureuse, j’ai aimé les émotions que ce livre m’a fait ressentir. On a envie de serrer Tyler dans nos bras et le pousser à s’ouvrir, lui dire que ça va passer. Sincèrement, je ne savais pas qu’il m’accrocherait autant, mais c’est sans aucun doute un coup de coeur.

L’écriture est simple et fluide, pas une fois je n’ai buté pour me gratter le crâne. Malgré la complexité de la situation globale (famille difficile, amour impossible, contradiction du bien et du mal), je n’ai pas décroché une fois de ma lecture parce que je devais savoir! L’auteure a créé un univers qui donne envie de se retrouver sur une plage avec des amis, de s’amuser et de faire des folies! Je dois avouer que j’ai été surprise par la fin… Mais quand même! Il y a trois tomes! J’ai très hâte de voir ce que l’avenir réserve à Eden et Tyler.

C’est une histoire de bad boys, d’amour impossible, d’effractions des règles. En gros, c’est l’adolescence quoi! Bonne lecture

Merci énormément à Interforum Éditis Canada pour cet envoi, je suis ravie d’avoir eu la chance de lire ce livre.





