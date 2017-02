Mousse au chocolat noir à l'orange

Bien que mes 21 jours de végétalisme soit terminés, j'ai bien l'intention de continuer à créer des recettes végétaliennes. J'en ai appris beaucoup sur l'alimentation végétalienne et je vous mets au défi d'essayer, car vous allez faire de belles découvertes. Le végétalisme est très difficile, alors est-ce que je me vois végétalienne à long terme? Pas pour l'instant, car ma vie d'étudiante est bien assez compliquée. Par contre, le végétalisme fait partie de mes objectifs futurs et je compte bien recommencer ce défi.

Pour vous donner un aperçu de ce que je consommais durant ces 21 jours, je vous ai concocté une mousse au chocolat noir à l'orange 100% végétalienne. En plus, elle ne contient que trois ingrédients. Elle est parfaite en collation, en dessert et même au déjeuner. Il n'y a donc aucune raison de ne pas l'essayer dès demain.

Cette petite mousse est tout simplement délectable avec la fraîcheur de l'orange. C'est frais, c'est bon pour la santé, c'est chocolaté, alors quoi demander de mieux?

Portions: 1 mousse

Temps de préparation: 5 minutes

Temps de réfrigération: 2 heures

Ingrédients:

2/3 de tasse de chocolat noir

1/2 bloc de tofu dessert à saveur de cappucino

Le zeste d'une orange

Étape 1.

Faire fondre le chocolat, puis le mélanger avec le tofu dessert et le zeste d'orange jusqu'à l'obtention d'un mélange onctueux.

Étape 2.

Mettre au réfrigérateur 2 heures.

Dégustez!





