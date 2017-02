Mon bien-être avant tout

Lorsque j’ai commencé les chroniques ici, je pensais avoir amorcé avec la base en vous parlant de ce qu’est une huile essentielle et de comment les utiliser. Par contre, avec le recul je me rends compte avoir omit la source même de l’humain : la quête du bien-être.

Il m’est parût d’une évidence que l’un ne va pas sans l’autre. Avec le temps, je réalise que ce désir ultime est une nécessité pour tous mais, nous ne savons pas toujours par où commencer. Je vous propose alors de m’accompagner sur ce chemin qui nous mène à la source des préoccupations : notre bien-être AVANT TOUT!

Mon souhait d’être bien dans ma tête, mon corps et mon âme est une préoccupation quotidienne pour moi puisque je suis ce que je pense; Si je ne suis pas bien dans ma tête et mon corps, cela a un impact direct sur la vision que j’ai de moi et mon environnement.

C’est un travail de tous les jours qui n’est malheureusement jamais acquis. C’est pourquoi j’ai pensé à vous partager les outils personnels qui me permettent d’y arriver. Sachez qu’il faut souvent s’armer de patience mais, ça en vaut le coup!

Astuce 1 : Communiquer et ne rien garder en soi

Je sais que tout le monde n’est pas aussi à l’aise mais, je n’ai jamais été capable de ne garder aucune rancune, colère, incompréhension ou tristesse en moi.

Je me suis toujours laissé la chance de vivre mes émotions autant positive que négative. J’ai comme philosophie que tout peut se dire, il faut seulement être un peu créatif et mettre de l’amour dans ce que l’on fait et dit… J’y arrive de plus en plus!

Astuce 2 : Être bien entouré

J’ai déjà lu que nous sommes le résultat des cinq personnes avec qui nous passons le plus de temps dans la vie. C’est pourquoi j’aime m’entourer de gens qui m’amènent à évoluer, à me surpasser et qui surtout, me permettent d’être moi-même.

Astuce 3 : Bouger

Profiter des nombreuses activités extérieures possibles et respirer le bon air de l’hiver est vraiment ressourçant pour moi.

Aussi, lorsque mes enfants reviennent de l’école / garderie, rien n’est plus gagnant que lâcher son fou avec de la bonne musique. Mes enfants se prennent pour des rock stars, moi pour Beyonce et … on est heureux!

Astuce 4 : Bien manger

Aujourd’hui je m’aime assez pour procurer à mon corps la nourriture dont il a besoin. Ceci n’a pas été facile mais, il y a quelques années j’avais une bonne perte de poids à faire et je ne voulais faire aucun régime. Ce que j’ai fait : pendant environ 2 ans, je me suis posé 2 questions avant de manger : «J’ai vraiment faim ou j’ai juste le goût d’en manger?» Aujourd’hui, je ne me restreins plus en rien, je ne fais qu’écouter mon corps et je suis en bonne santé. Je souhaite que ça continue!

Astuce 5 : Trouver une ou des passions

J’ai découvert que pratiquer ses passions est aussi une façon de se nourrir, qu’il n’y a pas juste la nourriture! Laisser tomber la télévision pour donner place à ce qui nous anime vraiment procure de la bonne énergie et de la joie de vivre.

Finalement, je vous laisse sur un extrait du livre La chaise rouge devant le fleuve de Rémi Tremblay et Diane Bédard. Un livre que j’ai adoré et qui m’a été d’un très grand réconfort :

«À Bali, les habitants répètent une phrase exceptionnelle pour se rappeler cette vérité : ‘’Je suis toi. Tu es moi.’’ Je suis ce qui m’énerve en toi. Tu es ce que tu admire en moi. Si je te fais souffrir, je me fais souffrir. Si tu t’accueilles, tu m’accueilles.»

Avec ces quelques trucs personnels, j’espère vous avoir inspiré à prendre soin de vous!