Attention google.com et ɢoogle.com ne sont pas les mêmes sites !

Comme la plupart des gens, vous utilisez probablement google.com pour toutes vos recherches sur le Web. Soyez prudent, car vous pourriez cliquer par mégarde sur ɢoogle.com et ce n’est pas du tout le même site !

Vous avez probablement remarqué que la lettre «ɢ» semble différente sur ɢoogle.com et vous avez raison, car ce n’est pas une lettre standard de notre clavier mais le caractère unicode 0262 autrement connu sous le nom de «petite majuscule latine de la lettre G».

Ce faux site Web est apparu dans les données de trafic sur Google Analytics vers la fin de l’année. Il apparaît sous l’URL «secret.ɢoogle.com.» avec comme nom de page «You are invited! Enter only with this ticket URL. Copy it. Vote for Trump!». Les propriétaires de sites qui se risquent à cliquer sur le lien sont ensuite redirigés d’un site à l’autre sans bien sûr, arriver au vrai google.com.

Apparemment, l’auteur de ce faux moteur de recherche serait un spammer russe qui utilise cette technique pour générer du trafic sur ses propres sites.

En cliquant sur ce genre de lien, vous exposez votre ordinateur, votre tablette ou votre cellulaire à des programmes malveillants. Plus dangereux encore : ceux qui développent ces «faux jumeaux» de sites Web pourraient aussi dupliquer des sites bancaires, des boutiques en ligne ou encore même des réseaux sociaux afin de récupérer vos données confidentielles. Une bonne raison de rester vigilant avant de cliquer sur des liens qui vous semblent familiers !

Claude Poulin directeur stratégique et associé d'iClic pour le blogue Techno