Pancakes à la vanille ''Lait's Go''

Il n’y a que quelques mois d’écoulés depuis la création de Santé&Simplicité et les projets ne font que s’accumuler toutes les semaines. Je n’aurais jamais cru que ma passion pour la cuisine allait me mener aussi loin. Ce projet me permet de me dépasser toutes les semaines au travers de mes nombreuses heures de cours, de stages et de travail et c’est ce qui donne un sens à ma vie.

Il y a deux semaines, j’ai eu la chance de faire une collaboration avec les produits Lait’s Go grâce à Lisa-Marie Vachon, la toute nouvelle ambassadrice pour Lait’s Go. Mon contrat était de créer trois recettes santé mettant de l’avant trois variétés de produits Lait’s Go. Ce qui est génial avec ces produits c’est qu’ils sont très protéinés et très glucidiques, alors ils sont idéals pour les jours d’entraînement. Je suis persuadée que le sportif ou la sportive en vous appréciera ma recette de cette semaine.

Il s’agit de pancakes à la vanille, idéals pour les matins d’entraînement, je vous l’assure!

Temps de préparation: 15 minutes

Temps de cuisson: 2 minutes/pancake

Donne: 5 pancakes

Ingrédients:

1 tasse de farine tout usage

1/2 tasse de gruau

1 Lait's Go à la vanille 325 ml.

3 cuillères à soupe de graines de lin moulues

2 oeufs

1 1/2 cuillère à soupe de poudre à pâte

3 cuillères à soupe de sirop d'érable

1 cuillère à soupe d'extrait de vanille

Étape 1.

Mélangez les ingrédients secs, puis ajoutez le reste des ingrédients en mélangeant le tout avec un mixeur.

Étape 2.

Mettre un peu d'huile dans votre poêle et faire cuire vos pancakes.

Servir le tout avec des fruits frais et du sirop d'érable.





