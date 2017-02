Les émotions et les huiles essentielles

Tel que mentionné dans un article précédent, « Pour un retour aux sources », les huiles essentielles ont un aspect thérapeutique jouant sur différents paliers du corps humain.

Pour cette chronique, j’aimerais m’attarder sur leur rôle au niveau psycho-émotif puisque les émotions contrôlent nos pensées et celles-ci sont la tour de contrôle de notre corps et de nos actions.

J’adore accompagner mes émotions d’une synergie biochimique afin de retrouver plus tôt le chemin de l’apaisement et du lâcher prise. Cette sensation a un effet immédiat et régulateur sur mon stress, ma fatigue, ma tristesse, ma colère, etc.

Il existe une certaine harmonie entre les huiles essentielles et les émotions, c’est comme si elles avaient la fonction de mieux réguler ce qui se passe à l’intérieur de moi et m’aidaient à cohabiter avec mes émotions.

Faire de bons choix

Afin d’avoir de bons résultats au niveau psychique, il est très important de choisir la bonne certification. Les tests, comme la chromatographie en phase gazeuse et la spectrométrie de masse, nous assurent d’avoir tout l’aspect thérapeutique de la plante.

Prenons l’exemple de la lavande qui est la plus reconnue ; Elle requiert 150 livres de fleurs afin de récolter 15 ml d’huiles essentielles, c’est extrêmement concentré! Et selon les molécules recherchées (ex : pour l’effet calmant), on détermine la durée de la distillation.

Pour les huiles essentielles «bon marché», nous n’y retrouvons pas forcément les molécules thérapeutiques puisque leur durée de distillation mise davantage sur la simple forme aromatique (elles sont souvent diluées également). Cela explique encore une fois mon penchant pour la certification CPTG (Certifié Pur et Thérapeutique).

La puissance de l’odorat

Connaissez-vous la taupe? C’est un animal qui est quasiment aveugle et qui vit dans des galeries souterraines; Pour réussir à vivre, elle utilise d’autres sens que la vue et elle arrive à exploiter toute la puissance de l’odorat!

J’aime beaucoup utiliser la diffusion, c’est comme si cela me reconnectait avec mon sens olfactif. Il est surprenant de constater que lorsque pénétrées dans les sinus, les huiles passent la barrière du cerveau et viennent directement calmer nos émotions!

Reportage

Pour une petite ouverture sur le monde : Je vous laisse avec un reportage qui m’a beaucoup touché et inspiré. En France, on utilise l’aromathérapie dans les hôpitaux pour apaiser les souffrances et la solitude des grands malades.

Voir le reportage ici!



Je reste convaincue que les huiles m’aident à me connecter avec tous mes sens et cela a pour effet d'améliorer cette sensation de paix intérieur.

Au plaisir de vous retrouver bientôt !

PS- Merci à Edmond Foyé pour ton inspiration et ta touche apportée pour cet article.

