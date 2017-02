Madame, Monsieur,

Une de mes principales fonctions comme planificateur financier est de m’assurer que vous

profitez de tous les avantages possibles, sur le plan financier.

Trouvez-vous que vous payez trop d’impôt ?

Aimeriez-vous avoir un moyen efficace pour réduire ou récupérer le plus d’impôt

possible ?

Recherchez-vous des stratégies pour payer votre maison plus rapidement ?

Cherchez-vous un moyen financier qui vous protégera en cas de perte d’emploi ?

Voulez-vous prendre 3, 6, 12 mois de congé sans perte de revenus ?

Voulez-vous réaliser des rêves (objectifs) ?

Désirez-vous une tranquillité d’esprit?

Quelle est la méthode d’accumulation la plus performante pour vous garantir une retraite confortable ? L’épargne non-enregistrée ? Le CELI ? Le REER ?

Créé par le gouvernement canadien depuis 1959, le régime enregistré d’épargne-retraite (REER) reste l’un des moyens performant pour réaliser vos objectifs financiers et de vivre une retraite à la hauteur de vos ambitions.

Vous pouvez toujours remettre au lendemain un certain nombre de décision. Celle de cotiser à votre REER ne devrait pas être l’une d’elles .

La personne qui va réellement profiter d’avoir investi dans votre REER… n’est-ce pas vous ?

Débuter un programme d’achat mensuel, est plus facile à respecter et le moins contraignant.

Nous souhaitons prendre le temps de discuter avec vous, des aspects importants de votre REER, en examinant notamment la façon dont il est géré afin d’en maximiser la croissance. Nous pouvons aussi parler des autres aspects de votre plan financier lors de la rencontre. Contactez- nous sans tarder pour fixer un rendez-vous au (418) 227-8631 poste 223.

Pour créer votre richesse, contactez-moi au

1 418 227-8631 poste 223

come.simard@groupeinvestors.com

Cette chronique, rédigée et publiée par Services Financiers Groupe Investors Inc. (au Québec, cabinet de services financiers) et par Valeurs mobilières Groupe Investors Inc. (au Québec, cabinet de planification financière), contient des renseignements de nature générale seulement; son but n’est pas d’inciter le lecteur à acheter ou à vendre des produits de placement. Adressez-vous à votre conseiller financier pour obtenir des conseils adaptés à votre situation personnelle. Pour de plus amples renseignements sur ce sujet, veuillez communiquer avec votre conseiller du Groupe Investors.