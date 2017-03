Quelle incidence les taux d'intérêt ont-ils sur vos choix de placement?

Au Canada, la Banque du Canada fixe le taux d’intérêt directeur, le haussant ou le baissant afin de stabiliser ou de stimuler l’économie canadienne et d’éviter l’inflation. Malgré le raffermissement de notre économie au cours des derniers mois et des perspectives de croissance modérée, la Banque du Canada a choisi de maintenir son taux directeur à un niveau bas.

Les taux d’intérêt se répercutent très largement sur l’économie et de façon directe sur vos placements – ainsi que sur vos choix de placements.

Taux d’intérêts à la baisse et moins élevés

Ils permettent d’emprunter de l’argent à des taux d’intérêt extrêmement intéressants, l’objectif du gouvernement fédéral à l’égard de la politique monétaire étant de stimuler l’économie en facilitant l’accès aux fonds pour la consommation et l’investissement.

Ils font en sorte que l’argent qui dort dans les comptes d’épargne génère très peu de revenu d’intérêt, ce qui incitera les investisseurs à voir ailleurs pour obtenir de meilleurs rendements.

Ils rendent les titres productifs de revenu prudents – les certificats de placement garantis et les placements directs dans les obligations – plus attrayants en raison du taux d’intérêt vraisemblablement plus élevé qui sera bloqué pour la durée du placement.

Taux d’intérêts en hausse et plus élevés

Ils réduisent généralement la quantité d’argent en circulation, ce qui aide à juguler l’inflation.

Ils rendent le financement plus onéreux, se traduisant par une augmentation des dépenses pour les entreprises (ce qui peut faire baisser les cours boursiers, bien que les taux d’intérêt ne soient qu’un des nombreux facteurs qui se reflètent dans la valorisation des titres) et pour les consommateurs qui doivent dépenser davantage pour rembourser leurs dettes.

Ils font en sorte que les titres productifs de revenu prudents avec taux d’intérêt immobilisé perdent de la valeur. Cependant, à mesure que les placements à taux d’intérêt fixe viennent à échéance, leur produit peut être réinvesti à des taux plus élevés; des taux obligataires supérieurs feront en sorte que les investisseurs auront tendance à privilégier les obligations (et autres placements à « faible » risque) et à délaisser les actions.

Inévitablement, les taux d’intérêt vont monter et descendre, les marchés vont connaître des périodes de volatilité, l’économie va croître et se contracter. Et même si ces facteurs influeront à coup sûr sur vos choix de placement, la clé du succès à long terme de vos placements est – et sera toujours – la conservation d’un portefeuille adéquatement diversifié s’appuyant sur une stratégie de répartition de l’actif qui tient compte de votre tolérance au risque et qui vous aidera à réaliser vos objectifs de placement. Voyez avec votre conseiller professionnel comment vous y prendre dans le cadre d’un plan financier complet conçu expressément pour vous.

