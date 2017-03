Salade de quinoa & couscous perlé aux saveurs délicieuses

Du plus loin que je me souvienne, les salades ont été les premiers plats que je cuisinais lorsque j’étais ado. Par contre, elles étaient loin d’être aussi bourratives et aussi délicieuse que celle-ci. Je me souviens que mes salades se composaient de laitue, de croutons, de concombres, le tout accompagnées d’une vinaigrette césar. Comme je le disais, rien d’extravagant!

Pour faire changement de mes bonnes vieilles habitudes, cette semaine, je vous ai concocté une salade très protéinée et végétarienne. Il s’agit d’une salade de quinoa et de couscous perlés aux amandes au miel, aux tomates-cerises, au basilic et à la luzerne. Elle est riche en vitamines et les protéines que contiennent le quinoa et les amandes sont idéales pour l’heure du dîner.

Cette salade vous donne une raison de plus pour manger équilibré, alors pourquoi ne pas la réaliser dès demain?

Donne: 4 petites portions de salade ou 3 grosses portions

Temps de préparation: 30 minutes



Ingrédients:

1 2/3 de tasse de quinoa pour 2 2/3 d'eau;

1/2 sac de couscous perlés express;

1/4 de tasse d'amandes concassées au miel;

1/4 de tasse de graines de tournesol;

1 tasse de tomates cerises;

1 paquet de basilic frais;

1/2 tasse de luzerne;

1 cuillère à soupe de sel d'ail;

2 cuillères à soupe d'assaisonnement à couscous

Étape 1.

Faire bouillir de l'eau pour le quinoa & le couscous.

Étape 2.

Pendant ce temps, coupez vos tomates cerises en trois, puis hachez finement le basilic. Réservez.

Étape 3.

​Faire cuire le quinoa et le couscous.

Étape 4.

Lorsque tout est prêt, mettre le quinoa & le couscous dans un grand bol, puis ajoutez les tomates, le basilic, la luzerne, le sel d'ail, l'assaisonnement à couscous, les amandes et les graines de tournesol.

Étape 5.

Mettre au frigo 5 minutes.





Dégustez sans vous sentir coupable!





