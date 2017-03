Je crois avoir un plan de lancement d’entreprise numérique… maintenant je fais quoi?

Vous êtes un entrepreneur, vous avez une idée formidable pour démarrer une entreprise numérique et vous avez fait vos devoirs. Vous avez évalué :

La taille du marché pour votre produit aujourd’hui et son rythme de croissance.

La part de marché que vous pouvez espérer atteindre.

Ce qui inciterait les consommateurs à acheter votre produit plutôt que celui d’un concurrent.

Votre avantage concurrentiel et ce qui empêchera des concurrents de le reproduire.

La forme et la taille de votre entreprise et les coûts afférents à son démarrage ainsi qu’au lancement de votre produit.

Vos projections de flux de trésorerie.

Et, plus important encore, le montant de l’investissement nécessaire consenti par d’autres sources.

D’où proviendront vos capitaux d’investissement? Voilà la première grande question. La bonne nouvelle, c’est que le Canada a été nommé le meilleur pays du G20 pour le financement offert aux entreprises du secteur numérique, y compris le capital de risque, les possibilités de prêt, les programmes de subventions gouvernementaux, ainsi que les investisseurs providentiels et même les campagnes de sociofinancement.*

À nouveau, vous faites vos devoirs et cernez les sources de financement que vous voulez solliciter. Maintenant se présente la deuxième grande question : Comment optimiser mes chances d’obtenir le niveau de financement dont j’ai besoin pour réussir?

Commencez par vérifier votre plan d’affaires pour vous assurer qu’il contient tous les renseignements essentiels que doivent connaître les investisseurs potentiels, y compris:

Le sommaire

La description de l’entreprise

L’analyse de marché

La structure et la gestion de l’entreprise

La gamme de produits proposée

Les stratégies de marketing et de vente

Les projections financières

Les demandes de financement

Votre plan d’affaires se démarquera si vous énoncez clairement ce que vous vendez et ce qui en fait un produit unique. Définissez nettement votre créneau, et étayez vos propos d’études de marché ou d’autres données qui démontrent les occasions potentielles pour votre entreprise.

Précisez votre demande de financement :

De combien d’argent avez-vous actuellement besoin?

De combien devrez-vous disposer durant les années de démarrage et au-delà?

Comment comptez-vous utiliser les fonds que vous obtiendrez – pour les dépenses en capital, le fonds de roulement, le remboursement des dettes, des acquisitions?

Connaître le succès comme entrepreneur n’est pas une mince tâche et les finances en sont un aspect incontournable : les ressources que vous devez mobiliser pour démarrer votre entreprise et celles qui affluent alors que votre produit se déploie. Il en va de même pour tous les aspects de votre vie financière. Avec le bon plan financier personnel en place, vous disposerez de la confiance nécessaire pour amener votre plan d’affaires à se matérialiser de façon lucrative et durable. Votre conseiller professionnel peut vous aider à réaliser vos rêves tant personnels que professionnels.

* « Canada scores high for digital start-ups », National Post, 12 septembre 2016

Cette chronique, rédigée et publiée par Services Financiers Groupe Investors Inc. (au Québec, cabinet de services financiers) et par Valeurs mobilières Groupe Investors Inc. (au Québec, cabinet de planification financière), contient des renseignements de nature générale seulement; son but n’est pas d’inciter le lecteur à acheter ou à vendre des produits de placement. Adressez-vous à votre conseiller financier pour obtenir des conseils adaptés à votre situation personnelle. Pour de plus amples renseignements sur ce sujet, veuillez communiquer avec votre conseiller du Groupe Investors.