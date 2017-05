L'entreprise Veilleux et fils de Saint-Georges fête ses 50 ans d'activité cette année

Le centre de réparation et de vente d'outillage industriel Veilleux et fils de Saint-Georges, qui se spécialise entre autres dans les troubles électriques et les airs climatisés, fête ses 50 ans d'activité cette année. Pour l'occasion, l'entreprise organise deux journées sous le chapiteau qui se tiendront les 19 et 20 mai prochains au 3195, boulevard Dionne, à Saint-Georges Ouest.

PUBLIREPORTAGE

Veilleux et fils existe depuis maintenant 50 ans. L'entreprise a été fondée le 1er décembre 1967 par l'entrepreneur beauceron Carmel Veilleux. Dès les débuts de son entreprise, M. Veilleux répare les troubles électriques, les alternateurs et les démarreurs sur les voitures et les camions.

D'abord en location dans un garage avec ses outils, Carmel Veilleux se fait exproprier et doit rapidement trouver un endroit où il pourra à nouveau exploiter son entreprise. Il demande alors à son fils, Gilles Veilleux, de se lancer en affaires avec lui. En 1972, père et fils achètent le terrain où se trouve actuellement Veilleux et fils à Saint-Georges, et y bâtissent leur premier garage qui avait deux portes à l'époque. Plusieurs travaux d'agrandissement seront par la suite réalisés au fil des années afin d'améliorer les services offerts à leurs clients.

Au fil des ans, Gilles Veilleux devient l'unique propriétaire de Veilleux et fils. Ses enfants, Kathy et Joey Veilleux, se greffent ensuite à l'entreprise familiale en 1997 pour y effectuer diverses tâches. Ils sont maintenant copropriétaires de la compagnie depuis plus de 5 ans et sont responsables du bon fonctionnement de l'entreprise. Kathy est la spécialiste des outils, de la vente et des achats, tandis que Joey est responsable du garage et de l'entrepôt.

Services offerts

Veilleux et fils effectue principalement la réparation de démarreurs, d'alternateurs et de troubles électriques, tant sur les autos et les camions que sur les véhicules récréatifs, en plus d'offrir un service de pose de panneaux solaires sur les VR. L'entreprise de Saint-Georges vend aussi des outils industriels et les répare, qu'ils aient ou non une garantie, et dispose d'une unité de service pour les airs climatisés qui est très en demande d'avril à novembre à tous les ans.

L'entreprise est également franchisée Batteries Expert depuis plus de 30 ans. Les clients peuvent donc se procurer une gamme complète de batteries dans leur commerce, allant des piles pour appareils auditifs à des batteries d'autos, de motos, de véhicules tout-terrain ou encore de véhicules récréatifs.

L'entreprise familiale compte aujourd'hui une quinzaine d'employés spécialisés et compétents dans leur domaine. La compagnie est particulièrement fière de ses employés, car ils lui permettent d'avoir une excellente réputation et de toujours donner un meilleur service à leur clientèle.

Journées portes ouvertes

Pour célébrer ses 50 ans en grand, Veilleux et fils convie toute la population à son événement « Vente sous le chapiteau » qui se déroulera les 19 et 20 mai prochains.

Pour l'occasion, des représentants de plusieurs compagnies seront sous le chapiteau afin de mieux renseigner les clients sur leurs produits ainsi que leurs nouveautés. Les clients pourront notamment, lors de leur visite, essayer les nouveaux produits disponibles ainsi que profiter de plusieurs promotions exclusives à l'événement.

Il y aura également des tirages, des prix à gagner et de nombreuses surprises pour les gens présents.

Les deux journées portes ouvertes auront lieu le vendredi 19 mai, de 9 h à 17 h, ainsi que le samedi 20 mai, de 9 h à 14 h.

Pour contacter Veilleux et fils

« Chez Veilleux et fils, nous sommes à votre service »

Adresse : 3195, boulevard Dionne, Saint-Georges Ouest, QC, G5Y 5E6

Téléphone : 418-228-6207

Site Web : www.veilleuxetfils.com

