La santé dentaire de vos animaux – Partie 1

La maladie parodontale représente une maladie infectieuse, progressive et destructive, débutant par l'accumulation de tartre et de plaque sur les dents. La plaque, composée de bactéries, de débris de nourriture et de protéines salivaires, se transforme en tartre avec le temps. En s'accumulant sur les dents, le tartre endommage progressivement la gencive et crée une inflammation, appelée gingivite. La gencive saigne alors facilement et votre animal peut commencer à ressentir de l’inconfort. À ce stade, les dommages sont réversibles avec un traitement approprié, soit un détartrage et un polissage dentaire complet. Cette procédure nécessitera un équipement spécialisé et une anesthésie générale afin de retirer toute trace de plaque et de tartre et de bactéries sans endommager l’émail des dents.

Si le tartre dentaire n'est pas retiré à temps et que la condition continue de progresser, les bactéries vont créer une perte de l'attache de la gencive, un déchaussement progressif de la dent, une destruction de l'os environnant avec un risque d’abcès dentaire. À ce stade, un traitement de canal ou une extraction dentaire sera nécessaire afin de restaurer l'hygiène dentaire. En plus de causer de la douleur constante à votre animal, la maladie parodontale peut être une source d’infection. Les bactéries qui prennent périodiquement la circulation sanguine peuvent infecter divers organes comme le foie, les reins, le cœur et les poumons et causer de graves problèmes de santé.



