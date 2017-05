Une erreur humiliante…

John Logan, irrésistible et charmant joueur d’hockey se retrouve face à une impasse. Alors qu’il sent qu’il est amoureux de la copine de son meilleur ami, il se dit qu’il doit à tout prix se changer les idées en : baisant, buvant, ou les deux. C’est alors qu’il rencontre Grace, timide et réservée aux premiers abords, elle finira par tourmenter le beau brun. Après une gaffe qui lui coûtera la brunette, Logan (pour les intimes), sera prêt à tout pour que la jeune femme lui laisse une chance. Mais elle a changé, et Grace n’est pas certaine de pouvoir lui pardonner ce qu’il a fait. C’est avec originalité et persévérance que le jeune homme tentera de se racheter auprès de celle qui le tourmente.

L’Offense nous présente plus en profondeur le personnage de John Logan, le meilleur ami de Garrett dans L’Entente. Bien qu’on croise encore G. dans ce second tome de la série, l’auteure focalise son attention sur Logan. Dans ce roman à deux voix, Grace et Logan échangent à tour de rôle la narration de l’histoire, ce qui rend ce genre de lecture TRÈS intéressante! Elle Kennedy ne perd pas de temps avec les scènes plus osées dans ce tome, mais ça ne fait qu’augmenter le plaisir durant la lecture… Attention, c’est chaud!

Ce que j’aime de la série Off-Campus jusqu’à présent, c’est que les personnages sont simples, mais assez élaborés pour comprendre le contexte psychologique dans lequel ils évoluent. Logan ressemble un peu au personnage de Garrett, mais il est plus sensible et a un énorme égo, comme tous les joueurs d’hockey de Briar semble-t-il! hihi 🙂 Grace, elle, même si elle est un peu effacée au début, apprend à s’affirmer, bien qu’elle a de la misère à croire ce qui lui arrive durant les premiers chapitres… je veux dire, c’est pas n’importe qui, le grand charmeur! Il est certain que vous développerez de l’affection autant pour ces nouveaux personnages que ceux que vous avez rencontré dans L’Entente!





