Laisser un héritage à vos enfants fait-il partie de vos volontés?

Vieillir est inévitable. Et avec les années, le désir de laisser un héritage à ses enfants prend de l’ampleur. Vous avez réussi dans la vie, votre succession sera considérable et vous voulez faire tout ce qui est en votre pouvoir pour la protéger d’une imposition indue et pour la distribuer comme vous le souhaitez? Malheureusement, votre testament n’est pas à jour ou, pire encore, vous n’en avez pas?

Vous n’êtes pas le seul. Les sondages révèlent qu’environ 50 % des Canadiens n’ont pas de testament et que près de 75 % n’ont pas de testament à jour. Il y a beaucoup de raisons qui expliquent cette réalité, comme ne pas être prêt à prendre des décisions aussi cruciales ou essayer d’éviter des problèmes familiaux. Il n’en reste pas moins que le testament est la pierre angulaire de tout plan successoral. Il indique comment vous souhaitez répartir vos biens à votre décès de façon à protéger votre famille et à réduire l’impôt prélevé sur votre succession (si vous décédez ab intestat, c’est-à-dire sans testament, un tribunal décidera de cette répartition entre vos héritiers).

Le point de départ consiste à discuter avec votre famille pour connaître leurs attentes et pour leur expliquer quelles sont vos volontés. Une fois que vous serez tous sur la même longueur d’ondes et que vous saurez de quelle façon structurer votre testament, voici d’autres aspects de planification successorale que vous devrez prendre en considération :

Avoir un testament biologique, qui fournit des indications sur les soins que vous désirez recevoir en cas de maladie invalidante ou d’incapacité.

Désigner un liquidateur (parfois appelé représentant personnel ou, à l’extérieur du Québec, exécuteur) qui réglera votre succession selon vos volontés écrites.

Nommer un tuteur pour vos enfants mineurs ou d’autres personnes à charge.

Mettre de côté des liquidités pour payer l’impôt, les dettes, les droits de succession ou d’autres obligations.

Constituer une fiducie, laquelle permettrait de transférer vos biens à plus faibles coûts tout en réduisant l’impôt et les frais d’homologation (il n’y a pas de frais d’homologation au Québec).

Désigner clairement vos bénéficiaires pour tous vos placements enregistrés et vos polices d’assurance.

Fournir une liste détaillée de votre actif financier, y compris vos comptes bancaires (et l’établissement où ils sont détenus), les polices d’assurance (et les montants de couverture), les comptes d’investissement et les autres renseignements financiers.

Revoir votre testament et votre plan successoral lorsque survient un événement majeur dans votre vie, comme un mariage ou un divorce, la naissance d’un enfant ou d’un petit-enfant, le décès d’un conjoint ou d’un héritier, l’achat ou la vente d’une propriété, un déménagement (dans une autre province ou un autre pays) ou la retraite.

Avoir un testament et un plan successoral en place vous évitera d’avoir à régler des problèmes et à payer des frais plus tard – et vous bénéficierez de la tranquillité d’esprit. Discutez-en avec votre notaire et votre comptable, ainsi qu’avec votre conseiller professionnel, lequel se chargera de veiller à l’exécution de vos volontés.

