Connaissez-vous le ver du cœur?

Le ver du cœur est une maladie grave causée par un parasite nommé Dirofilaria immitis, transmis par les moustiques. Affectant principalement le chien et les carnivores sauvages (coyotes, loups, renards), il est également possible mais plus rare de le retrouver chez les chats et les furets.



Lorsqu’infecté, le moustique dépose une larve dans le sang de votre animal en le piquant. Cette larve se rend au cœur pour se transformer en ver adulte pouvant mesurer jusqu’à 30 cm de long! Avec le temps, ces vers se multiplient et finissent par obstruer les chambres du cœur ainsi que ses vaisseaux. L’animal infesté démontra alors des symptômes d’insuffisance cardiaque telles la toux, la difficulté respiratoire, l’intolérance à l’exercice, l’accumulation de liquide dans l’abdomen, etc. Les vers peuvent également causer des embolies pulmonaires, pouvant provoquer la mort subite de votre animal. Le développement des signes cliniques est très variable d’un chien à l’autre et dépend de la durée de l’infection, du nombre de parasites en cause et du degré d’activité de l’animal infecté.

Il est possible de confirmer une infestation par le biais d’une prise de sang et un test de dépistage. Un traitement existe, mais il est parfois laborieux et s’échelonne sur une longue période. La priorité passe donc avant tout par la prévention. Des produits très sécuritaires et efficaces peuvent être administrés à votre animal durant la période à risque, soit de mai à novembre, afin de prévenir l’infestation.



