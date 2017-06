Bientôt l’été! Soleil, baignade et…. moustiques!!

Un des sujets de l’heure: les moustiques! Selon un article de La Presse cette semaine, nous aurons un été «noir de moustiques»… ouf! Rien d’encourageant…

Comment les éloigner efficacement et naturellement? Je vais tenter de vous accompagner à ma façon.



Anecdote :

Lors des dernières vacances familiales, alors que vous partions en activité au zoo, j’ai pris ma bouteille de lavande en me disant «au cas où….» à la toute dernière seconde du départ (j’avais déjà eu ma leçon).

Comme quoi l’instinct de maman ne ment jamais, je m’en suis servi généreusement! En arrivant sur place, nous nous sommes fait attaquer par les moustiques et ma fille s’est fait piquer par une guêpe…

Morale de l’histoire, la lavande sera votre meilleure amie cet été :

- Elle apaisera :

les coups de soleil

les piqûres d'insectes

les coupures

et le stress (d'avant les vacances)

Comme nous en avons parlé lors de mes premières chroniques, l’huile essentielle des plantes existe pour les défendre contre les prédateurs. Elles ont donc les mêmes effets sur nous et la lavande vous protègera alors :

Des moustiques

Des tiques

Et quelconques bibittes!

N’attendez pas de vous faire piquer, protégez-vous avant!

Chasse-moustiques, tiques, bibittes… name it.

Maintenant qu’on y est, voici 2 recettes de chasse «bibittes» (efficacité +++) toutes simples que vous pouvez faire à la maison :

500 ml d'eau

500 ml d'hamamélis

10 à 20 gouttes d'huiles essentielles de menthe verte, de menthe poivrée et de gaulthérie.

ou

10 gouttes d’huiles essentielles de lavande, de menthe poivrée, de citronnelle et du mélange d’huiles essentielles «repousse insectes» et/ou thym, eucalyptus.

Mélangez le tout dans un vaporisateur en verre de préférence et faites vos tests!







Autres trucs…

Le weekend passé, au chalet de ma mère, nous étions envahies par les moustiques. En plus de se recouvrir d’huiles essentielles (et pour mes enfants, j’en ai même vaporisé sur leurs cheveux, bon… ils avaient les cheveux tout gras mais, nous étions en famille!!!) nous avons fait un feu et la fumée a également aidé à éloigner les indésirables.

Dernière astuce : Si vous avez une tique dans la peau, mettez une goutte d’huile de menthe poivrée dessus, attendez et la vilaine sortira. (Vous avez vu cette vidéo sur Facebook?)

En espérant vous avoir inspiré à mieux vous protéger naturellement! La semaine prochaine : crème solaire au menu!





À bientôt,

Kathrine