Aïe, Aïe! Mon chiot me mordille!

Le mordillement chez le chiot est l’un des problèmes de comportement le plus souvent rapporté par les propriétaires lors de leur première visite chez le vétérinaire. Il faut d’abord savoir que le mordillement est normal chez le chiot. Ce comportement lui permet d’explorer son environnement et d’apprendre à contrôler la force de sa morsure. De plus, entre l’âge de 4 à 6 mois, ce comportement est dû principalement à l’inconfort relié à la perte des dents de bébé. L’important est de s’assurer que la force de la morsure ne laisse jamais de marque sur la peau et que le mordillement s’estompe avec le temps.

Voici quelques recommandations pour vous aider à réduire le mordillement :

Lorsque votre chiot vous mordille, cesser immédiatement l’interaction, éloignez-vous en l’ignorant complètement (ne pas le regarder, ni lui parler ni le toucher). Si le mordillement persiste malgré tout, tenter de rediriger son attention avec un jouet, une lamelle ou tout objet plus adéquat pour combler son besoin de mordiller.



Il est important de ne jamais jouer physiquement avec votre animal : interposer toujours un jouet entre lui et vos mains.



Lui offrir de fréquentes séances d’exercice ainsi que des bols interactifs permettant une excellente stimulation mentale.



Tenter de cibler les moments dans la journée où le mordillement est plus intense et prévoir, quelques minutes avant, un jouet ou un objet pour le distraire.

La plupart du temps, le comportement de mordillement va cesser une fois l’âge adulte atteint, alors surtout restez patients ! 



