L’animal peut-il transmettre des tiques à son maître ?

La maladie de Lyme est une maladie causée par une bactérie, appelée Borrelia burgdorferi, transmise aux chiens par les tiques. Les tiques sont des parasites visibles à l’œil nu qui se tiennent principalement dans les herbes hautes. Les chiens à risque sont ceux qui visitent les bois, les champs ou les terrains non tondus. C’est en se nourrissant du sang de votre chien que les tiques peuvent lui transmettre la bactérie, si cette dernière en est porteuse.

La maladie de Lyme est en propagation depuis les dernières années au Québec, car les tiques se font de plus en plus nombreuses. La maladie de Lyme crée le plus souvent des symptômes de polyarthrite, c’est-à-dire une infection de plusieurs articulations et se traduira par de la boiterie sévère, de la fièvre, et une baisse d’appétit. Dans certains cas, la maladie de Lyme peut également affecter les reins et créer des symptômes plus vagues.

Sachez que les humains peuvent être également affectés de la maladie de Lyme, et comme le chien, ils doivent se faire piquer directement par une tique porteuse. Donc même si votre chien est affecté, il ne peut pas vous contaminer. Toutefois, cela indique que les endroits qu’il visite sont infestés de tiques, ce qui peut représenter un risque pour vous et votre famille si vous visitez les mêmes lieux.



Les moyens efficaces pour prévenir cette maladie chez le chien sont :

L’utilisation de produits préventifs contre les tiques et



La vaccination des chiens à risque contre la maladie de Lyme.



