La crème solaire: oui ou non?

Les fameuses crèmes solaires, nous avons entendu parler de plusieurs controverses, où donner de la tête!? J’ai tenté de regrouper différentes informations et astuces que j’ai trouvées pour vous accompagner et vous éclairer un peu plus.

Tout d’abord : le soleil…

Trop ce n’est pas bon et pas du tout nous empêche de profiter de ses bonnes vertus. Il stimule la sérotonine, il agit favorablement sur notre humeur, il est aussi une source formidable de vitamine D.

Personnellement, je me simplifie la vie en prônant toujours l’équilibre et en choisissant des produits de façon éclairée avec des compagnies auxquelles j’ai confiance.

Si par mégarde, vous avez pris trop de soleil, voici une solution rafraichissante et apaisante :

Ingrédients:

Vaporisateur en verre de 16 onces

1 tasse de jus d'aloe vera

1/4 tasse d'huile de coco fractionnée

1 cuillère à café de vitamine E

8 gouttes d’huile essentielle de Lavande

8 gouttes d'huile essentielle Melaleuca

8 gouttes d’huile essentielle de Menthe poivrée

Mélangez le tout ensemble.

Pour les «recetteux»

Si vous êtes motivé à faire votre crème solaire maison, voici la plus simple recette que j’ai repérée:

½ tasse d’huile d’olive

¼ de tasse d’huile de coco fractionné

¼ de tasse de cire d’abeille

2 cuillères à table d’oxyde de zinc

1 cuillère à thé de vitamine E

2 cuillères à thé de beurre de karité

12 gouttes d’huile essentielles d’hélichrysum

Mélangez le tout ensemble après avoir fait fondu la cire d’abeille et le beurre de karité au bain-marie & laissez refroidir.







Pour les «pas recetteux»: