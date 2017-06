Avoir un lapin, bonne ou mauvaise idée ?

Les lapins sont considérés comme d’excellents animaux de compagnie! Ils sont intelligents, affectueux et tranquilles et vivent en moyenne de 8 à 10 ans. Ils sont caecotrophes, c'est-à-dire qu'ils mangent des petites selles molles, généralement tôt le matin ou le soir. Mangées directement à l’anus, ces boulettes caecales sont plus molles et plus vertes que les fèces normales. Votre animal sait quand ces fèces sont produites et aura le réflexe de les manger. Cette habitude est normale et essentielle pour la nutrition de votre lapin.



Il existe de nombreuses habitations possibles pour garder votre lapin :

une cage,



un parc ou



une pièce adaptée pour lui.



Permettez-lui d’explorer la maison lorsque vous pouvez le surveiller, ceci sera une source de stimulation mentale et d’exercice en même temps. Votre lapin a besoin d’une section de plancher non glissant où ses pattes peuvent se reposer confortablement. Des serviettes ou des morceaux de tapis qui peuvent facilement être entretenus font l’affaire. Les branches de pommier devraient être offertes pour favoriser une bonne usure dentaire, car les lapins ont des dents en pousse constante. Les blocs de calcium sont à proscrire car ils prédisposent aux problèmes urinaires.



