Les femmes s’inquiètent de leur retraite

Selon une étude du Groupe Investors*, les femmes récemment retraitées sont plus inquiètes que leurs homologues masculins face à un éventuel manque d’argent. Cette plus grande inquiétude s’explique peut-être par le fait que, statistiquement, elles vivent généralement plus longtemps que les hommes. Autre facteur : elles gagnent généralement un salaire inférieur durant leur vie active. Autrement dit, les femmes ont moins de fonds, mais elles doivent les faire durer plus longtemps.

Leurs priorités financières diffèrent aussi de celles des hommes. Selon l’étude du Groupe Investors, elles sont 14 % plus nombreuses à vouloir laisser un héritage à leur famille ou à des oeuvres caritatives. Devant la perspective d’une manne subite, 67 % des femmes répondent qu’elles la donneraient à une bonne cause, alors que 47 % des hommes feraient de même.

Trop dépenser ou trop se priver

Évidemment, trop dépenser à la retraite peut poser problème, mais faut-il aller jusqu’à se priver? Si la crainte de manquer d’argent vous rend excessivement économe, vous risquez de vous priver d’activités qui vous feraient pleinement profiter de vos belles années.

Prenons l’exemple des voyages : c’est l’une des grandes priorités des préretraités sondés. La vaste majorité (81 % des femmes et 89 % des hommes) entend utiliser son argent pour voyager et s’adonner à d’autres passe-temps à la retraite. Par contre, près des deux tiers des récents retraités ont du mal à trouver le juste équilibre entre faire durer leurs économies et profiter de la vie. Il est intéressant de constater que cette difficulté est davantage ressentie par les répondants sans conseiller financier.

La clé, semble-t-il, pour profiter pleinement de la retraite, est la préparation. Une étude de Statistique Canada utilisant les données de l’Enquête canadienne sur les capacités financières de 2014** conclut que les répondants faisant affaire avec un conseiller financier avaient de meilleures connaissances financières.

Par conséquent, que vous soyez une femme ou un homme qui s’inquiète de ne pas avoir assez d’argent pour financer une longue et agréable retraite, la prochaine étape la plus importante consiste à discuter de vos priorités et de vos préoccupations avec un professionnel qui vous aidera à bâtir un plan afin que vous puissiez vivre votre retraite l’esprit en paix.





*Sondage en ligne mené par Léger pour le Groupe Investors, février 2016

**http:// http://www.statcan.gc.ca/fra/debut

Cette chronique, rédigée et publiée par Services Financiers Groupe Investors Inc. (au Québec, cabinet de services financiers) et par Valeurs mobilières Groupe Investors Inc. (au Québec, cabinet de planification financière), contient des renseignements de nature générale seulement; son but n’est pas d’inciter le lecteur à acheter ou à vendre des produits de placement. Adressez-vous à votre conseiller financier pour obtenir des conseils adaptés à votre situation personnelle. Pour de plus amples renseignements sur ce sujet, veuillez communiquer avec votre conseiller du Groupe Investors.