Les dangers de laisser son animal dans la voiture

Le coup de chaleur est le résultat d’une exposition à une température élevée ou d’un exercice excessif ou prolongé lors d’une journée chaude. Les chiens et chats sont plus à risque que vu leur incapacité à transpirer et leur limite à perdre leur chaleur corporelle.

Les facteurs de risque sont l’obésité, les races à museau court (Bulldog, Carlin, Boxer, etc.), les animaux atteints de problèmes cardiaques ou pulmonaires, les animaux au pelage foncé. Le coup de chaleur se produit typiquement lorsque, par temps chaud, l’animal est laissé dehors de façon prolongée, lors d’exercice intense ou laissé dans la voiture. Sachez que le risque est présent même si votre animal y est laissé pour une courte période avec vitres ouvertes.

Si votre animal souffre d’un coup de chaleur, il présentera un effort respiratoire, des bruits respiratoires augmentés, de gencives et yeux rouges, de la faiblesse et une augmentation de sa température corporelle (supérieure à 39,5°C). Des dommages aux organes vitaux, de l’œdème pulmonaire, des troubles de coagulation, des convulsions et le décès peuvent se produire selon la durée et la sévérité du coup de chaleur.



La clé passe d’abord par la prévention : lors des journées chaudes,

gardez votre animal à l’ombre ou si possible à l’air climatisé,



évitez l’exercice,



assurez-vous qu’il ait de l’eau en tout temps et



baignez-le pour le rafraîchir



Si votre animal présente des symptômes de coup de chaleur, il est important de consulter un vétérinaire le plus rapidement possible. Il sera en mesure d’évaluer la présence de complications, sécuriser ses voies respiratoires et mettre en place les soins d’urgence nécessaires.







