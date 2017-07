Pensez-y bien avant de céder les rênes de votre entreprise à vos enfants

Après des décennies de labeur et de stress, de nombreux entrepreneurs voudraient confier l’entreprise familiale à leur conjoint(e) ou à leurs enfants, mais ce n’est pas toujours la meilleure stratégie à envisager. Voici pourquoi il pourrait être souhaitable d’envisager d’autres options.

Selon le Family Firm Institute, seulement 30 % des entreprises familiales parviennent à rester en affaires lorsqu’elles sont transmises à la seconde génération, et 12 % seulement perdurent jusqu’à la troisième*. Face à de telles statistiques, il pourrait être préférable de plutôt vendre l’entreprise. C’est cependant plus souvent facile à dire qu’à faire.

On croit à tort que, si un propriétaire d’entreprise a des enfants, ceux-ci seront éventuellement prêts et disposés à en prendre les rênes, et auront les compétences requises. Supposons toutefois que vos enfants n’ont jamais montré le moindre intérêt à prendre la relève. Vous pourriez alors choisir de garder l’entreprise dans la famille, mais de confier la gestion des opérations quotidiennes à des professionnels.

Selon votre situation personnelle ou familiale, par exemple si vos enfants travaillent dans l’entreprise ou s’y intéressent, une des clés d’une transition réussie serait de mettre en place un plan de relève approprié et solide où vous commenceriez à initier vos enfants à tous les rouages de l’entreprise longtemps avant la transition prévue.

Par contre, si une vente partielle ou complète semble préférable, commencez à vous y préparer en vous délaissant de certaines responsabilités de manière stratégique. Déléguez des tâches à d’autres, et consignez par écrit vos processus de facturation et de gestion des stocks ainsi que pourquoi et quand consentir des escomptes. Vous devez transmettre aux acheteurs potentiels toute l’information qui leur permettra de comprendre votre entreprise plus facilement et d’avoir foi en leur capacité d’en perpétuer le succès. Au besoin, demandez l’aide de conseillers externes pour optimiser vos systèmes financiers ou d’autres systèmes d’exploitation. Avant d’approcher un acheteur potentiel et de conclure une entente, assurez-vous que l’identité de la marque est nettement définie.

L’une des raisons pour lesquelles les chefs d’entreprise veulent céder leur entreprise familiale, c’est pour en faire bénéficier les générations futures. Si vos enfants peuvent diriger votre entreprise avec succès, ils auront en théorie assez d’argent pour des années à venir. Toutefois, si vous décidez de ne pas céder les rênes de votre entreprise à vos enfants, cela ne signifie pas pour autant que vous refusez d’assurer leur sécurité financière. Il vous suffit en fait d’utiliser le produit de la vente intelligemment.

Voyez avec votre conseiller professionnel comment établir un plan financier qui vous prédispose à une belle retraite et aide la prochaine génération à combler ses besoins et ses désirs. De cette façon, après vos années de labeur dans l’entreprise familiale, votre vie sera harmonieuse et sans regret.

*https://www.familybusinessinstitute.com/consulting/succession-planning/

