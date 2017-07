Les principaux types de maladies mentales

Briser les préjugés est un défi de taille quand on tente de discuter des maladies mentales. Il demeure évident que le meilleur moyen de combattre les préjugés consiste à sensibiliser les gens en leur offrant des renseignements justes. Voici donc, à titre informatif, les principaux types de maladies mentales.

Les troubles anxieux

Tout le monde éprouve un jour ou l’autre de l’anxiété. Ressentir un peu d’anxiété est tout à fait normal. Cela devient cependant un problème quand :

elle ne disparaît pas quand la situation préoccupante revient à la normale;

elle n’est liée à aucun événement de vie, c’est-à-dire qu’elle apparaît sans raison;

elle est tellement forte qu’elle préoccupe continuellement la personne;

elle empêche la personne de fonctionner et d’agir normalement au travail, en société ou dans d’autres domaines de la vie quotidienne.

L’anxiété peut alors être un signe de la présence de l’un ou l’autre des troubles anxieux.

On estime que 10% de la population en souffre.

Les formes de troubles anxieux les plus fréquentes sont :

Les phobies (spécifique et sociale)

Le trouble d’anxiété généralisée

Le trouble panique et l’agoraphobie

L’état de stress post-traumatique

Les troubles de l’humeur

L’humeur est un état d’esprit dominé par une émotion, par exemple la colère, la tristesse ou la joie. Une personne atteinte d’un trouble de l’humeur ressent les émotions négatives plus intensément et pendant plus longtemps que la plupart des gens. Elle peut sentir qu’elle a plus de mal à maîtriser ses émotions, ce qui nuit à sa santé mentale, à sa santé physique et à ses comportements.

Ces maladies affectent environ 10 % de la population.

Les formes de troubles anxieux les plus fréquentes sont :

La dépression

La maladie affective bipolaire

La dysthymie

Les troubles psychotiques

Les troubles psychotiques affectent le fonctionnement du cerveau de façon majeure en modifiant les pensées, les croyances ou les perceptions. La personne ayant un trouble psychotique fait difficilement la différence entre ce qu’elle perçoit et ce qui est réel. On dit de la personne atteinte durant les périodes de crise qu’elle perd le contact avec la réalité.

Les troubles psychotiques touchent environ 3 % de la population.

Les principales formes de troubles psychotiques sont les suivantes :

La schizophrénie

Le trouble schizoaffectif

Le trouble délirant

L’épisode psychotique bref

Le trouble psychotique secondaire à la consommation d’une substance

Les troubles de la personnalité

La personnalité est l’ensemble des sentiments, pensées et comportements qui caractérisent de façon distinctive et durable le fonctionnement habituel d’un individu. Chaque personnalité se distingue par un grand nombre de traits de personnalité ou de traits de caractère, à titre d’exemple, nous pourrions nommer l’hyperémotivité, l’impulsivité ou encore l’ambivalence.

On parle de trouble de la personnalité quand certains de ces traits de caractère sont très marqués, figés, ou qu’ils deviennent inadaptés aux situations.

Les troubles de la personnalité affectent 6 à 12 % de la population.

Voici les différents troubles de la personnalité :

GROUPE A : Ces personnes apparaissent souvent comme étranges et excentriques. Personnalité paranoïde Personnalité schizoïde Personnalité schizotypique



GROUPE B : Ces personnes apparaissent souvent comme dramatiques, émotionnelles ou imprévisibles. Personnalité antisociale Personnalité limite (borderline) Personnalité histrionique Personnalité narcissique



GROUPE C : Ces personnes apparaissent souvent comme anxieuses ou craintives. Personnalité évitante Personnalité dépendante Personnalité obsessionnelle-compulsive



