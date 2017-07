25 000 fois merci !

EnBeauce.com a atteint les 25 000 mentions « J'aime » sur sa page Facebook lors du lundi 17 juillet dernier. Pour l'occasion, toute l'équipe oeuvrant au sein du quotidien Web souhaite remercier ses fidèles lecteurs.

Notre média a vu le jour le 4 juillet 2006. Nous avons donc célébré nos 11 ans d'activité cette année.

Jour après jour, semaine après semaine, nous tâchons de vous livrer une information de qualité sur notre grande région qu'est la Beauce.

Des couvertures d'événements culturels aux rencontres de Beaucerons inspirants en passant par le suivi d'affaires politiques et judiciaires, notre objectif est de vous tenir informés en temps réel sur toutes les sphères de l'actualité.

Ayant rejoint Facebook au mois de juin 2010, notre quotidien Web a dépassé la barre des 20 000 fans le 30 juin 2016. Un peu plus d'un an plus tard, il y a déjà 25 000 d'entre vous qui nous suivent à chaque jour.

Merci de nous lire et de faire d'EnBeauce.com votre quotidien Web numéro 1.

Suivre EnBeauce.com sur les réseaux sociaux

À quand les 50 000 fans ? C'est à vous de décider ! Vous pouvez nous suivre sur nos différentes plateformes en cliquant sur les liens ci-dessous.

Facebook : https://www.facebook.com/enbeauce

Twitter : https://twitter.com/enbeauce

Instagram : https://www.instagram.com/enbeauce.com_/

Bon été !