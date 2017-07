La stérilisation ​et la castration : des bienfaits reconnus sur la durée de vie de votre animal

La stérilisation de nos animaux comporte de nombreux avantages. Chez les femelles, cette chirurgie est appelée ovario-hystérectomie et consiste à retirer complètement le système reproducteur, soit les 2 ovaires et l’utérus. Cela empêche la production d’hormones et les symptômes associés aux chaleurs : miaulement excessif chez la chatte, pertes vaginales chez les chiennes, etc. La stérilisation empêche également le risque d’accouplements imprévus et l’euthanasie inutile de portées non désirées. De plus, l’ovario-hystérectomie évite les infections de l’utérus, les kystes ovariens, les tumeurs des ovaires et de l’utérus. La stérilisation en bas âge réduit également énormément les risques de tumeurs mammaires. Comme 50 % de ces masses mammaires sont des tumeurs malignes chez la chienne et que ce pourcentage augmente à 90 % chez la chatte, la stérilisation avant le début des chaleurs est un avantage non négligeable!

Chez les mâles, la stérilisation, appelée castration, consiste au retrait des deux testicules. En empêchant la production de testostérone, cette procédure améliore beaucoup les comportements de dominance, d’agressivité et les problèmes de marquages territoriaux. Les mâles castrés ont beaucoup moins tendance à s’enfuir de leur territoire pour tenter de se reproduire. De plus, la castration prévient les problèmes de prostate tels l’hyperplasie bénigne de la prostate, les infections et les abcès de prostate. La castration empêche également les tumeurs des testicules et réduit les risques de tumeurs péri-anales.

L’ovario-hystérectomie et la castration font partie de nos chirurgies de routine et l’anesthésie de ces animaux, surtout lorsque jeunes et en bonne santé, comporte très peu de risque. L’âge idéal pour procéder à la stérilisation est entre 4 et 6 mois, mais elle peut être effectuée à tout âge.

