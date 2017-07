Plus que quelques jours avant la grande vente d'été des Serres Saint-Georges

Voir la galerie de photos

Les Serres Saint-Georges et toute son équipe seront prêts à accueillir les passionnés d'horticulture et de jardinage lors de la grande vente d'été qui se tiendra du 1er au 7 août inclusivement, avec des rabais jusqu'à 30 à 50% sur les plantes vivaces, les produits de décoration, les arbres et arbres fruitiers, un grand choix d'arbustes et de conifères ou encore des engrais et semences à gazon. De quoi réjouir les amateurs de fleurs et de verdure, qui pourront débuter leur mois d'août en redécorant leur intérieur et leur jardin.

Parmi les produits phare de cette grande vente d'été, les visiteurs des Serres Saint-Georges pourront bénéficier :

de 50% de rabais sur toutes les vivaces de première qualité

de 30 à 50% sur tous les produits de décoration

de 50% sur un grand choix d'arbustes et conifères présélectionnés

de 30% sur les arbres et arbres fruitiers

de 50% sur les produits pour pavés et sables polymères Techniseal

de 50% sur toutes les semences à gazon et engrais Herbionik

Les Serres Saint-Georges sont situées au 18425 boulevard Lacroix. Plus de détails au 418-228-0005 ou sur leur page Facebook.