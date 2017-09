Brisez vos chaines!

EXCELLENT ! FANTASTIQUE ! DÉCHIRANT ! SÉRIE COUP DE COEUR !

Ils pensaient avoir brisé Darrow. Avoir pris ses rêves et sa complexité. Ils pensaient l’avoir abattu et détruit ses ténèbres… Mais ils avaient tort… car il n’était pas seul. C’est la dernière ligne droite pour Les fils d’Arès et pour le Rouge s’ils veulent vaincre les Ors qui règnent injustement sur la société. Des amis trouveront la mort, des ennemis verront leur honneur sali… Il n’y a plus de temps à perdre, le Soulèvement doit mettre fin à la gouvernance du Chacal et de la Souveraine. De vieilles connaissances croiseront de nouveau le chemin du Faucheur, sans que celui-ci ne s’en sorte indemne.

Les mots me manquent pour exprimer tout l’amour que j’ai pour la série Red Rising. Ce 3e tome, Morning Star, était tout simplement parfait. Brutal, tragique, émouvant et drôle par certains moments, c’était une lecture tout simplement incomparable. Un mélange sauvage de violence, de haine et d’amour, d’amitié et de trahison… C’était magnifique. En entrant dans cet univers dystopique, j’ai voyagé à travers l’espace, de Luna à Mars, au travers des étoiles et des lunes, du chaos et de la guerre… Je me suis égarée au côté de Darrow, que j’aime d’amour, pour sa bonté et son courage, et je me suis laissé emporter dans ces nombreuses batailles avec acharnement et tristesse.

Le Rouge que l’on a connu dans Red Rising et Golden Son n’est plus du tout le même. Son évolution est pure, il laisse enfin transparaître sa douleur, sa vulnérabilité et ses craintes. Accompagné de son fidèle « frère » Sevro, que j’ai apprivoisé et fini par adorer, le Soulèvement n’a jamais été aussi enragé et prêt à tout. J’ai eu beaucoup de peine en lisant, parce qu’il est évident que certains personnages trouvent la mort, ce qui a été difficile à accepter. Le retour de certains alliés du Faucheur m’a fait le plus grand bien, alors que le destin de certains autres m’a laissé sans mots. Pierce Brown ne cesse de me surprendre avec sa poésie et ses descriptions à couper le souffle. J’ai encore une fois, été conquise par son récit et ses personnages vraiment, loufoques et complexes. Les personnages féminins sont de vraies guerrières, ça a fait du bien de pouvoir rencontrer des protagonistes très présentes et aussi puissantes. Le tome 3 est un coup de coeur, tout comme le premier de la série!

Merci infiniment Hachette Canada de m’avoir permis de découvrir une série aussi palpitante et sanglante que Red Rising! Un moment lecture fort en émotion!





