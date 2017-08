Les sens / l’essence du plaisir sexuel L’essence du plaisir est liée aux cinq sens. Pour se faire, cela demande de ralentir et de s’accorder un moment agréable pour connecter avec les plaisirs que la vue, l’ouïe, l’odorat, le goût et le toucher nous offrent au quotidien et lors des relations sexuelles. L’exploration des cinq sens s’étale sur tout le corps lors des moments avec soi-même, avec la personne aimée et dans l’intimité sexuelle. Afin d’apprécier pleinement le plaisir sexuel, découvrir sa propre sensualité est un atout. Le plaisir sexuel est un amalgame d’une grande quantité de plaisir sensuel à une dose de plaisir génital. Les plaisirs sensuels sont présents dans la lenteur, dans le ressenti des sensations procurées par les caresse, les mots, le regard, l’odeur et le goût. Cette sensualité ajoutée au quotidien et lors des relations sexuelles est un ingrédient magique pour élargir ses horizons de plaisir sexuel dans l’ensemble du corps. Les sensations de plaisir sont plus diffuses mais remplies. L’accès au plaisir sensuel et au plaisir génital représente la clé d’une sexualité épanouie.

Plaisir sexuel = Plaisir sensuel > plaisir génital = Clé d’une sexualité épanouie Trucs proposés S’accorder un temps d’arrêter au quotidien pour porter son attention à chacun des cinq sens Être attentif aux sensations ressenties et à la respiration Détendre les muscles du corps pour savourer les plaisirs Partager un moment intime avec le partenaire en y incluant chacun des points précédents où les caresses sont présentes sauf aux organes génitaux, aux seins et aux fesses Ces exercices permettent d’explorer sa sensualité, de découvrir des sensations différentes et d’échapper aux pensées néfastes envahissantes dans notre tête. Ceci vous aidera à ressentir les sensations de plaisir, favorisera l’érection et la lubrification. L’excitation sexuelle sera rehaussée pour la femme et elle aura davantage accès au plaisir génital.

L’essence du plaisir sexuel = les sens du plaisir