Acheter bon marché, ça pourrait vous coûter cher…

Payer plus peut être rentable. Pas toujours, bien entendu. Lorsque vous avez le choix, mieux vaut épargner que dépenser. Toutefois, on peut être économe sans toujours payer le moins cher possible. Il s’agit de dépenser intelligemment.

Bien des consommateurs avertis sont portés à choisir ce qui coûte le moins cher. Mais payer moins, ce n’est pas toujours rentable.

Disons que vous achetez une nouvelle voiture. Vous pourriez opter pour le modèle le plus économique, mais vous pourriez aussi avoir de très bonnes raisons de choisir une voiture plus coûteuse. Premièrement, vous êtes à l’étape de votre vie où vous pouvez vous permettre de réaliser un rêve passablement coûteux. Deuxièmement, vous avez fait vos devoirs : vous avez consulté les revues d’automobile et de protection des consommateurs pour vous assurer que le modèle de votre choix est toujours très bien coté. Et troisièmement, vous savez que vous faites une bonne affaire car, comme le modèle est en fin d’année, le prix est réduit et le taux d’intérêt très bas.

Vous avez l’intention de garder votre nouvelle voiture plusieurs années, alors même si vous devez payer plus au début, au fil des ans, vous économiserez sur les frais d’entretien et de réparation et les autres coûts qui se rattachent à la possession d’une voiture. Dans ce cas, vous avez donc pris la bonne décision, même si elle plus coûteuse.

Il est bien entendu tentant d’essayer de trouver à meilleur prix un article similaire à celui de qualité supérieure. Toutefois, en payant moins vous obtiendrez presque toujours un produit de qualité inférieure, et la qualité dicte souvent la durée de vie.

Prenons l’exemple du nouveau matelas que vous souhaitez acheter : selon les organismes de protection des consommateurs, celui payé 1 200 $ pourra facilement durer 20 ans, tandis que celui à 200 $ devra probablement être remplacé au bout de quatre ou cinq ans.

Ou ce réfrigérateur que vous voulez remplacer. Selon les organismes de protection des consommateurs, un réfrigérateur dure 13 ans en moyenne. Or, même s’il est difficile de leur prédire une durée de vie plus longue, les modèles haut de gamme sont en général plus fiables et plus écoénergétiques, et permettent donc d’économiser à long terme.

La même logique peut s’appliquer aux aliments, aux vêtements, aux appareils électroniques et à presque tous vos autres achats : à long terme, vous économiserez presque toujours en optant pour la qualité plutôt que la quantité. Bien entendu, il ne s’agit pas d’opter systématiquement pour le produit le plus cher. Faites vos recherches avant d’acheter et économisez afin de vous procurer la meilleure qualité de produit que vous pouvez vous permettre.

Et pour pouvoir vous offrir les choses qui ont de l’importance pour vous à toutes les étapes de votre vie – allant d’une nouvelle voiture à une longue retraite aisée – vous avez besoin d’un plan financier qui vous permet d’épargner et de dépenser sans stress. Votre conseiller professionnel est là pour vous aider.

Vous pouvez visitez notre page Facebook (www.facebook.com/Come.Simard.ig)

pour y noter vos commentaires, ce serait très apprécié

Pour créer votre richesse, contactez-moi au

1 418 227-8631 poste 223

come.simard@groupeinvestors.com

Cette chronique, rédigée et publiée par Services Financiers Groupe Investors Inc. (au Québec, cabinet de services financiers) et par Valeurs mobilières Groupe Investors Inc. (au Québec, cabinet de planification financière), contient des renseignements de nature générale seulement; son but n’est pas d’inciter le lecteur à acheter ou à vendre des produits de placement. Adressez-vous à votre conseiller financier pour obtenir des conseils adaptés à votre situation personnelle. Pour de plus amples renseignements sur ce sujet, veuillez communiquer avec votre conseiller du Groupe Investors.