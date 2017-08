Le furet : Fouineur par excellence!

Les furets font partie de la famille des mustelidés, espèce apparentée à la belette et la loutre. Ces espèces dégagent une odeur musquée naturelle qui provient de leurs glandes sébacées. Le furet possède en plus des sacs anaux contenant un matériel très odorant. C’est pourquoi l’ablation des sacs anaux est une chirurgie de routine chez nos furets domestiques. La majorité des furets destinés à l’adoption seront déjà opérés et souvent stérilisés par la même occasion. Sachez que même sans ces sacs anaux, le furet dégage tout de même une odeur assez forte et celle-ci peut se transmettre à ses couvertures. Afin de réduire les odeurs dans la maison, il est recommandé de laver fréquemment ses couvertures et sa cage, et de laver votre furet à une fréquence de une fois par mois.

Les furets ont une longévité de 5 à 7 ans, et sont naturellement très fouineurs. Il faut donc se méfier des petits trous et des endroits restreints. Les furets sont très habiles pour se faufiler sous les meubles, dans des endroits difficiles d’accès, comme dans un mur par exemple! Il est donc essentiel de le sortir de sa cage sous supervision constante.

Une cage de grande dimension est idéale, munie de cachettes et de jouets pour le stimuler.



Si vous laisser votre furet libre dans une pièce ou dans la maison, cette dernière doit être sécurisée :

bouchez les trous



fermez les portes des endroits interdits



retirez les plantes



bibelots fragiles et



petits objets pouvant être avalés et



et surveillez les fils électriques.



Le furet peut apprendre à faire ses besoins dans une litière. La litière à base de papier journal recyclé est le substrat recommandé. Vous pouvez également munir sa cage d’une couverture afin qu’il se cache pour dormir. L’eau doit être disponible à volonté et la nourriture conçue pour furets ou une alimentation pour chat de bonne qualité est idéale. Il est nécessaire de faire vacciner votre animal contre le distemper, virus mortel pour le furet et le vaccin contre la rage si son style de vie le met à risque.

Les furets sont des animaux de compagnie actifs et curieux, qui adorent jouer et qui aimeront dormir dans vos bras une fois toute leur énergie dépensée!



Suivez notre prochain blogue pour d’autres sujets passionnants !