Juliette à New York

La collection Juliette est un incontournable pour les jeunes et les moins jeunes qui veulent faire le tour du monde en restant assis confortablement à la maison. (MAIS JAMAIS DANS LE BAIN HEIN?!)

À 13 ans, Juliette a une chance en or! Sa mère, qui est journaliste, profite du long congé de Pâques pour séjourner avec sa fille dans la ville qui ne dort jamais : New York! Mais la jeune adolescente voit les choses un peu différemment. En effet, Juliette trouve que c’est tellement ennuyant de visiter des musées, des librairies et des parcs. Ce qu’elle aimerait faire, c’est magasiner sur la 5th avenue et se promener sur Broadway et tant qu’à y être, visiter Times Square. Heureusement pour elle, sa maman a plus de plans que prévu et Juliette apprendra une tonne d’informations intéressantes sur la Grosse Pomme. Elle rencontrera même pendant son séjour des amis, avec qui elle vivra beaucoup d’émotions fortes, une mésaventure et finalement, un séjour inoubliable.

Je l’ai dis et je le redis, Rose-Line Brasset m’a conquise avec son personnage de Juliette. C’est une jeune adolescente au coeur grand et qui a une bonne conscience morale, malgré qu’il lui arrive parfois d’être de mauvais poil! (comme plusieurs à l’adolescence hihi) J’ai lu ce roman en revenant moi-même d’un voyage à New York et c’est comme si j’y étais de nouveau. J’adore la façon dont l’auteure joint l’utile à l’agréable en mentionnant des faits sur chaque endroit que la jeune fille visite. C’est très instructif, mais très léger et plaisant.

Je pense que Juliette est une lecture pour les personnes de tous âges qui souhaitent parcourir la planète Terre et qui désirent se cultiver tout en se divertissant. Les aventures dans lesquelles se retrouvent la jeune fille de 13 ans et ses amis sont toujours accompagnées d’une belle morale ou bien d’une leçon à en tirer. C’est un message aux parents et aux professeurs, Juliette doit se retrouver dans les mains de vos jeunes!

Merci beaucoup à l’auteure, Rose-Line Brasset, ainsi qu’aux éditions Hurtubise pour l’envoi de ce tome aussi agréable que les autres!





