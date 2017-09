PUR : Nouvelle entreprise pour votre bien-être, 100 % québécoise

SAINT-GEORGES | SEPTEMBRE 2017 - Après plusieurs mois de réflexion et de préparation, c’est un immense plaisir pour moi de vous présenter PUR, une entreprise fondée sur la continuité de mon cheminement grâce aux huiles essentielles.

PUR est une entreprise qui incite les gens à vivre avec leur vraie nature à travers une boutique, des activités et un blogue tous axés autour du mieux-être et du développement personnel.

La station bien-être PUR est un espace unique où vous serez chaleureusement accueillis sur rendez-vous pour un service personnalisé et rempli d’attention. Vous pourrez également vous présenter lors des différents événements aux ambiances décontractées: cours, conférences, ateliers, etc. Vous êtes d’ailleurs les bienvenus à proposer vos services s’ils sont en lien avec le bien-être et la croissance personnelle.

De plus, vous découvrirez une section boutique truffée de coups de cœur québécois et de produits signés PUR : chandelles, produits pour le corps, applicateurs, vaporisateurs thématiques (pour le stress, le focus, le sommeil, etc.) et j’en passe. Tout ce qu’on y propose a pour but d’offrir un mode de vie rempli de douceur, écologique et accessible pour tous.

Pour ceux qui aiment demeurer à l’affût des nouveautés, visitez le www.vivrepur.com et inscrivez-vous à l’infolettre.

Pour ce qui est du blogue, je continuerai de partager avec vous mon amour pour les huiles essentielles et le bien-être.

Suivez PUR sur Facebook car très bientôt, un lancement débordant de surprises vous y attend!

Au plaisir de vous rencontrer,

Kathrine

Prochain événement :

28 septembre 2017

18 h à 19 h : Lancement de PUR

19 h à 21 h : Soirée conférence avec la Fleur de vie et les Huiles sacrées