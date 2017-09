Le sida et la leucémie : ça existe aussi chez le chat!

Le sida félin et la leucémie féline sont causés par deux virus transmis par contact direct avec un autre chat infecté (sida et leucémie féline) et/ou indirect via les selles, urines ou sécrétons contaminés (leucémie féline). Ces virus peuvent être transmis aux chatons lors de la gestation ou la lactation si la mère en est porteuse. Un chat peut également se contaminer du virus de la leucémie lors de bagarre, de jeux, de toilettage ou en partageant les bols de nourriture et d'eau avec un autre animal atteint. Quant au sida félin, l'infection nécessite généralement une morsure ou un accouplement. La prévalence de ces infections au Québec est estimée à environ 10 %, mais comme les chats errants ne peuvent pas être testés, la prévalence est les probablement plus grande qu'on ne le croit. Ces deux virus sont spécifiques à l'espèce féline et ne sont pas transmissibles aux humains.



Suite à l'affaiblissement général du système immunitaire créé par ces virus, les chats atteints peuvent avoir des symptômes très vagues et diversifiés :



abattements,



diarrhée,



perte de poids,



sécrétions nasales ou oculaires,



infections répétées,



etc.



Le sida et la leucémie féline peuvent créer une baisse de production des cellules sanguines (anémie, baisse des plaquettes, et des globules blancs) et prédisposer à plusieurs maladies et à certaines tumeurs. Noter que les chats peuvent avoir une phase asymptomatique s'étendant parfois jusqu'à plusieurs années et être tout de même contagieux pour les autres chats !

Le dépistage du sida et de la leucémie féline est possible par le biais de tests sanguins. Bien qu'il n'existe pas de traitement permettant d'éliminer définitivement ces virus, des modifications de son style de vie ainsi qu'un stimulant du système immunitaire pourront vous être recommandés si votre animal s'avère infecté.



