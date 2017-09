Nouvelle découverte : Zayat Aroma, une entreprise d’ici!

La rentrée est derrière nous et vous avez possiblement recueilli tous les trucs et astuces nécessaires pour bien amorcer l’année… C’est pourquoi je vous parlerai d’autre chose!! Vous savez assurément qu’il existe une panoplie d’huiles essentielles pour le sommeil, le focus, l’énergie et même les poux.

En ce début d’automne, je vais plutôt vous partager ma joie de cette découverte : Zayat Aroma, une entreprise québécoise d’huiles essentielles. D’ailleurs, à mon grand bonheur, ils offrent également des hydrolats et des huiles végétales! Cela faisait quelque temps que je souhaitais en connaître davantage sur «les cousins»!

Comme vous vous en doutez bien, les huiles essentielles font maintenant partie intégrante de mon mode de vie. Par contre, depuis un certain temps, je dois vous confesser mon désir de mettre davantage en lumière mon affection pour les entreprises québécoises (je suis entourée d’entrepreneurs dans ma vie donc «ça va de soi»!!!). C’est pourquoi, Zayat Aroma est sans aucun doute mon coup de cœur de l’année! La qualité de ces huiles est exceptionnelle, leur arôme est d’une belle délicatesse, les prix sont très accessibles et l’intention derrière leur fabrication est remplie d’amour et de respect pour l’être humain et la nature!

Il me fait bien plaisir de vous partager en quelques photos mon escapade à Bromont et de vous présenter cette entreprise familiale.

Un peu plus sur Zayat Aroma

Tout d’abord voici un fait très charmant: Zayat désigne littéralement «Celui qui fait l’huile». Zayat Aroma est une affaire de famille depuis 1985 et depuis ces années, leurs engagements à offrir l’excellence en aromathérapie intégrale se trouvent dans leurs préoccupations principales. Spécialisés dans la création, ils le sont également pour la distillation et la distribution de produits et services aromatiques 100% purs, naturels et authentiques. Depuis plusieurs siècles, la famille Zayat s’est transmis l’art de presser les olives, pour en extraire la merveilleuse huile d’olive. C’est tout simplement incroyable, vous ne trouvez pas?

Zayat Aroma offre une vaste gamme d'essences aromatiques (huiles essentielles) 100% pures et naturelles. Au fil des ans, ils ont développé un réseau mondial de contacts ayant pour but d’encourager des producteurs artisanaux de différentes cités du monde afin d’obtenir des essences aromatiques conservant une agriculture durable.

Enfin, j’ai trouvé étonnant d’apprendre que toutes leurs huiles essentielles et synergies sont embouteillées à la main afin de préserver leur énergie subtile et accroître leur puissance d’action. Wow!

Qualité exceptionnelle et accessible

Moi qui aime les huiles de qualité, Zayat Aroma reflète en effet leur promesse à offrir des produits aromatiques naturels de première qualité. Le logo de l’entreprise est une façon d’écrire Zayat en langue arabe, s’inspirant à la fois d’une goutte, d’un nez, d’une flamme et de la diffusion d’arômes. Il symbolise la recherche d’harmonie et d’excellence dans l’ensemble de leurs œuvres.

Guidée par Mikaël Zayat, la sélection des plantes est méticuleuse et respectueuse de même que la production des huiles essentielles également. L’entreprise est un beau mélange de cultures méditerranéennes croisées à la richesse québécoise. Finalement, le respect, l’hospitalité, la diversité, la transparence et la fluidité sont des valeurs importantes pour les Zayat. Je dois vous partager que ma visite chez eux, confirme que ces faits sont véridiques. J’ai déjà hâte d’y retourner!

J’espère vous avoir exposé une belle découverte! De mon côté, je suis bien heureuse d’ajouter ces connaissances à cette passion qui m’anime. Merci à ma très chère amie, Audrey-Valérie de l’entreprise Les Fleurs de vie et les huiles sacrées, avec qui, j’aurai le privilège de collaborer!



À bientôt !

Kathrine

